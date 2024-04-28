المحكمة تنهي صراع فرج عامر ومختار بسموحة

بعد صراع داخل مجلس ادارة نادى سموحة بين المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة وأشرف مختار عضو مجلس الادارة قررت محكمة جنح مستأنف الإقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار ريمون شنودة، اليوم الأحد، قبول إستئناف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة على حكم حبسه 3 شهور مع ايقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ١٠٠ الف جنيه، بتهمة السب والقذف،في قضية إتهامه بسب أشرف فاروق مختار، عضو مجلس إدارة النادى فى مكالمة تليفونية.

تضمن القرار إيقاف الحكم الصادر ضد رئيس نادى سموحة، وتأييد الدعوى المدنية، واستعملت هيئة المحكمة الرأفة مع المتهم بسبب كبر سنه إذ يبلغ عمره 74 سنة.

وكانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى مرسى،أصدرت حكما بمعاقبة المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بالحبس 3شهور بتهمة السب والقذف،وكفالة مالية 50 ألف جنيه، وإلزامه بالعويض المدنى قدره مائة الف جنيها ،لإتهامه بسب أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمود حسن ومحمد هشام وزياد حمودة.