شراكة بين اورنچ وهواوي لإطلاق خدمات Huawei Cloud السحابية

وقعت"أورنچ مصر" شراكة استراتيجية مع "هواوي" لإطلاق خدمات وحلول الحوسبة السحابية من خلال Huawei Cloud، للمرة الأولى، في السوق المصرية، ضمن اتفاقية بارزة في قطاع التكنولوجيا المصري، وفي إطار التزام اورنچ بدعم التحول الرقمي وتقديم أحدث حلول الحوسبة السحابية المتطورة للشركات والأفراد في جميع أنحاء مصر، بالتعاون مع هواوي أكبر الشركاء العالميين في هذا المجال.

وبموجب الشراكة، تقدم Huawei Cloud من خلال اورنچ مصر مجموعة شاملة من خدمات الحوسبة السحابية، بما في ذلك البنية التحتية كخدمة (IaaS)، والمنصة كخدمة (PaaS)، والبرمجيات كخدمة (SaaS)، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات من جميع الأحجام والصناعات، وتمكين المؤسسات من الحصول على بنى تحتية ذكية وخدمات سحابية مرنة وآمنة ومبتكرة.

وبموجب الشراكة أيضًا، ستقوم أورنچ بتقديم وتشغيل خدمات متكاملة في قطاع الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، الأمر الذي يسهم في تزويد العملاء بالعديد من الخدمات الاحترافية والمدارة عبر منصات Huawei Cloud وOrange Business Cloud. كما تعزز هذه الشراكة من قدرات اورنچ التقنية في مجال خدمات مراكز البيانات التي أصبحت رائدًا لها في مصر عقب تدشين مركز البيانات العملاق في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي التعاون مع شركة هواوي لتقديم خدمات Huawei Cloud في إطار استراتيجية اورنچ لتوفير عدد أكبر من خدمات الحوسبة السحابية للسوق المصرية وفقا للوائح والمعايير المنظمة لاستخدامات الحوسبة السحابية في المجالات المختلفة وعلى رأسها السيادة المحلية للبيانات داخل مصر.

أكد هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة أورنچ مصر، "أن الشراكة الجديدة لاورنچ مع هواوي تأتي بالتزامن مع تجديد الشراكة الحالية بين الطرفين في تقديم حلول Orange Business Cloud والتي لاقت نجاحا كبيرا في مصر، وحازت اورنچ خلالها على جوائز عالمية أبرزها جائزة أفضل مزود إقليمي لخدمات الحوسبة السحابية لعام 2022 وساعدت العديد من المؤسسات الحكومية والشركات العالمية والمحلية في رحلتها للتحول الرقمي وتوظيف وإدارة موارد تكنولوجيا المعلومات على النحو الأمثل مما ساهم في ترسيخ مكانتنا في السوق المصرية كمزود رائد للخدمات التكنولوجية المتقدمة".

قال المهندس محمد يوسف، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأعمال بشركة هواوي مصر، "نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع أورنچ لإطلاق خدمات السحابة، خصوصًا أن هذه الشراكة تأتي بعدما حققت الشركتان على مدار شراكتهما الممتدة لأكثر من 20 عامًا، العديد من المشروعات الناجحة في مصر ونتطلع إلى أن تساعد سحابة هواوي جهود شركة اورنچ في التحول الرقمي من خلال أحدث التقنيات والخبرات العالمية، فهذه الخطوة تدعم وبشكل كبير توجهاتنا الاستراتيجية في تعزيز فرص نمو الخدمات السحابية في مصر".