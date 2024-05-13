يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم ، سيطرت على محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يهتم العديد من عشاق ومحبي كرة القدم بشكل مستمر بمعرفة مواعيد المباريات سواء في مختلف البطولات، لذا يتسائل الكثير من الجماهير عن موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا.

بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم ، وتواصل بوابة الوفد الإلكترونية في تقديم سلسلة خدماتها في نشر كل ما هو جديد في عالم كرة القدم لحظة بلحظة، ونقدم لكم في السطور التالية كل التفاصيل الخاصة حول موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم ، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على أستون فيلا، وهو في جعبته 78 نقطة من 36 مباراة خاضها الريدز في المسابقة حتى الآن، بواقع 23 انتصارًا و9 تعادلات، وتلقى رفقاء محمد صلاح الهزيمة في 4 مباريات.

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يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم ، بينما يحتل فريق أستون فيلا صاحب الأرض والجمهور في تلك المواجهة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 67 نقطة من 36 مباراة، بواقع 20 انتصارًا و7 تعادلات، وتلقت كتيبة إيمري الهزيمة في 9 لقاءات.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم ،وحدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين الموافق 13 من شهر مايو الجاري، ليكون موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024/2023.

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم ، ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوانساه، روبرتسون، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: إيليوت، ماك أليستر، واتارو إيندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودى جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم ، وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.