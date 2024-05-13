هادية غالب تصدم الجماهير.. مايوهات عادية بأسعار كارثية

حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد اصدار البلوجر وسيدة الأعمال المصرية، هادية غالب، أحدث صيحات مايوهات المحجبات لموسم صيف 2024، والتي أثارت ضجة كبيرة في السنتين الأخيرتين بسبب التصميم المتميز والمختلف عن شكل "البوركيني" المعتاد، إلا أن هذا العام اشعل غضب العديد من رواد السوشيال ميديا بسبب الأسعار المبالغة.

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب حديث السوشيال ميديا

تصدر اسم البلوجر ومصممة الأزياء، هادية غالب تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرحها المجموعة الجديدة لمايوهات صيف 2024، والذي اعتاد أن يثير الجدل بين النساء في جميع أنحاء الوطن العربي، بسبب ارتفاع أسعاره وألوانه المميزة، وتصميماته الفريدة التي تجعل السيدات يبدون كنجمات السينما على البحر.

مايوهات هادية غالب

نشرت هادية غالب، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يتضمن فيه مجموعة المايوهات الصيفية الجديدة، والتي أضافت إليها قسم للرجال، وشمل المراحل التحضيرية لتنفيذ التصميمات سواء داخل مكتبها الموجود فى دبى بدولة الإمارات، أو من خلال المصانع التى تم التنفيذ فيها لتصميمات المايوهات.

ويتكون المايوه من قطعتين أو 4، بألوان وطبعات تناسب السباحة والتواجد على البحر، ويكون الجزء العلوى عبارة عن توب مع وشاح، بالإضافة إلى سكيرت وليجن، وحقيبة بنفس الخامة، وعلقت هادية غالب على الفيديو قائلة :" لا أستطيع الانتظار لرؤية الجميع يتألقون بهذه الإطلالات على الشاطئ هذا الصيف".

مايوهات هادية غالب

أسعار مايوهات هادية غالب صدمة كبيرة للسوشيال ميديا

وهذا العام تتكون مجموعة مايوهات هاية غالب لصيف 2024، من 7 ألوان واستيلات مختلفة، والتي تتراوح أسعارها من 10 ألاف إلى 14 ألف جنية مصري.

- الأبيض والأسود

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

يبلغ سعره 14,972.00 ألف جنية، وتتكون هذه المجموعة المذهلة من قميص سباحة، وبنطلون ضيق عالي الخصر، وتنورة أنيقة تغطي الجسم، ووشاح متناسق.

- جرانيتا

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

يبلغ سعره 14,972.00 ألف جنية، تشبة هذة المجموعة ألوان الفاكهة الاستوائية، وهي عبارة عن أربع وهم قطع قميص سباحة، وبنطلون ضيق، وتنورة، ووشاح.

- فلورا

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

يبلغ سعره 13,972.00 ألف جنية، ويتكون من لونين وهما الأحمر النابض بالحياة والأزرق البارد، وتتكون هذه المجموعة الجذابة من أربع قطع وهم قميص سباحة، وبنطلون ضيق، وتنورة، ووشاح، وقد تم تصميم كل قطعة بدقة مع الاهتمام بالتفاصيل، مما يضمن ملاءمة لا تشوبها شائبة وراحة مطلقة.

- السينما

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

يبلغ سعره 13,972.00 ألف جنية، هذه المجموعة السينمائية مزيج باللونين الأبيض والأسود، والتي تم تصميمها مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، هذه القطعة المستوحاة من الطراز العتيق تجسد جوهر بريق السينما القديمة.

تشتمل هذه المجموعة على قميص سباحة، وبنطلون ضيق عالي الخصر، وتنورة أنيقة تغطي الجسم، ووشاح متناسق، مصمم لجذب الأنظار بتباينه الأسود والأبيض المذهل، مما يخلق مظهرًا ساحرًا ينضح بالثقة والسحر.

- النعناع

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

يبلغ سعره 14,972.00 ألف جنية، هذة المجموعة مزيج من اللون النعناعي والذي يمنحك شعور بنسيم الصيف، ويتكون الطقم من قميص سباحة وشورت عالي الخصر وتنورة أنيقة ووشاح متناسق، وهو مصنوع ليلفت الأنظار بلونه الأخضر الزاهي الذي يمتزج بشكل رائع مع تفاصيل أرجوانية عميقة.

- الشربات

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

يبلغ سعره 13,972.00 ألف جنية، تتكون هذه المجموعة الملونة مثل الشربات في يوم صيفي حار، من أربع قطع مذهلة قميص سباحة، وبنطلون ضيق، وتنورة، ووشاح، وقد تم تصميم كل قطعة في هذه المجموعة مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل.

- طاووس 2.0

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

يبلغ سعره 13,972.00 ألف جنية، وهو من اللون الفيروزي، وتتكون هذه المجموعة الجذابة من أربع قطع مذهلة قميص سباحة، وبنطلون ضيق، وتنورة، ووشاح، مع سروال داخلي مريح لضمان أقصى قدر من الأداء في الماء، ورسمه طاووس ثلاثي الأبعاد.