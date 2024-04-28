الأحد 28 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

استمرار الدكتور علاء عبد الهادي رئيساً لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعادت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تشكيل هيئة المكتب الجديد، والذى أسفر عن فوز الدكتور علاء عبد الهادي برئاسة مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. 

وأكد مجلس إدارة النقابة أنه تم اختيار التشكيل الجديد بالتزكية وأسفر عن استمرار الدكتور علاء عبد الهادي رئيسًا لمجلس الإدارة، وفوز الشاعر السيد حسن بمنصب نائب الرئيس، واستمرار الشاعر زينهم البدوي سكرتيرًا عامًا، وفوز الشاعر جابر بسيوني بمنصب أمين الصندوق.

واختار مجلس الإدارة الناقد الكبير الدكتور محمد عبد المطلب رئيسا شرفيا للنقابة العامة لاتحاد الكتاب لعام 2024، حسب ما نشرت أ ش أ.

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