عمرو أديب يكشف سبب مساعدة صندوق النقد لمصر: بعض طلباته لم تنفذ

قال الإعلامي عمرو أديب، إن صندوق النقد الدولي ينتظر من مصر إصلاحات كثيرة، مضيفا: "الصندوق قال إن مصر لم تلتزم بنصف الأشياء اللي اطلبت منها"، متسائلا: "إيه النص الثاني اللي الصندوق مستنيه؟".

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن صندوق النقد الدولي ينظر إلى زيادة أسعار أشياء معينة، موضحا: "الصندوق لا يأمر ومش بيلوي دراعك، لكن بتاخد منه فلوس، ولازم نعمل إصلاحات بيها لو مش هتتعمل هيوقف الفلوس لو ماعملتش الإصلاحات دي".

لماذا يساعد صندوق المقد مصر؟

وأشار إلى أن الصندوق يساعد مصر لأسباب كثيرة منها موقفها السياسي في المنطقة، قائلا: “أنا قولت السنة اللي فاتت إن الصندوق طلب 3 حاجات واتعملت منها رفع سعر الفائدة”.

وأكد: "أن تقرير صندوق النقد الدولي قايل أنت هتبيع إيه، والتقرير ليس سريا وموجود في كل مكان، وهو دستورنا الاقتصادي، ولم يجبرنا على شيء، وعلاقتنا معاه جيدة واحنا تاني دولة بعد الأرجنتين في التسهيلات اللي بناخدها منه".

اجتماع وزير المالية مع صندوق النقد

واجتمع الدكتور محمد معيط وزير المالية، منذ أيام مع ايفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف.

وتابع: “نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين”.