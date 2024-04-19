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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسي: بحلم لما بنتي تتجوز يبقى الفستان بتاعها من التلي السوهاجي

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ان اهتمام المجلس بإحياء التراث وبالأخص حرفة التلى بدأ مع الدكتورة العظيمة الراحلة فرخندة حسن خلال فترة توليها منصب الأمينة العامة للمجلس منذ عام ٢٠٠٠ ، حيث عملت خلالها بكل جهد  لإحياء الحرفة .

 وأضاف مرسي، أنه الآن وبعد مرور ٢٤ عام والمجلس مازال يعمل على هذا الملف الهام ، قائلة :" الدكتورة فرخندة حسن هى من زرعت البذرة، وبدأت العمل بالتعاون مع اليونسكو على تسجيل هذه الحرفة حيث تعاون المجلس مع اليونسكو عام 2005/2006 لتدريب الفنانات والحرفيات والوثائقيات والمدرسات الشابات على تسجيل هذه الحرف التقليدية وتوثيقها.. وتم انشاء مشاريع صغيرة لتوفير فرص عمل للنساء في المناطق والقرى التي تعاني من نقص في الخدمات".

وأعلنت الدكتورة مايا  خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس وبالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، بمناسبه  تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) تلّي شندويل ،

  أن المجلس بصدد البدء فى التوعية بسبل تسجيل العلامة التجارية  عبر نشر معلومات قانونية على صفحات المجلس الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، من خلال فريق عمل قانونى بقيادة  ولاء سليم المساعدة القانونية بمشروعات التمكين الاقتصادى بالمجلس.

وأضافت :بحلم لما بنتى تتجوز يبقى فستانها من التلى السوهاجى".، مشيرة الى أن الزى الذى ترتديه اليوم هو من التراث المصرى (حرفة التلى ) موضحة أنها كانت تحلم أن ترتدي هذا الزى فى المحافل الدولية موضحة أنه من تصميم مصممة الأزياء العالمية مارى لوى.

يأتى ذلك في إطار ختام المشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر - قطاع حرفة التلّي في سوهاج –مصر " والذي ينفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة ، والذي يستهدف السيدات العاملات في حرفة التللى بجزيرة شندويل – محافظة سوهاج .  

 التركيز على الاستفادة من الملكية الفكرية لتعزيز قيمة المنتج وقدرته التنافسية ونفاذه إلى الأسواق ،و لتمكين رائدات الأعمال في محافظة سوهاج من الانتفاع بالملكية الفكرية وتيسير مشاركتهن في الأسواق الوطنية والدولية.

 وصاحب الاحتفالية عرض أزياء متميز لأزياء التلّي بالتعاون مع الشريك التعليمي للعرض - الجامعة البريطانية بمصر- كلية الفن والتصميم  ، وقامت بإخراج  العرض الدكتورة ايمان عفيفي "خبيرة الاتيكيت وعروض الأزياء".


 

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