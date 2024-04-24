إيمان أحمد زكى مقررة لفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إيمان أحمد زكي، لتوليها مهام منصب مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، مؤكداً أنها حققت العديد من النجاحات خلال عملها بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وكيلاً لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث بذلت جهوداً متميزة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية، متمنياً لها المزيد من النجاحات فى منصبها الجديد.

تعاون مع المحافظة

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية التعاون الدائم بين المحافظة، وفرع المجلس القومي للمرأة، لتحقيق الصالح العام للمواطنين بشكل عام، والمرأة الفيومية على وجه الخصوص، مؤكداً أن دور المرأة بالمجتمع دور حيوي ومحوري، وأن دعائم التنمية المستدامة في كثير من جوانبها ترتكز على المرأة المصرية، مثمناً دور المجلس القومي للمرأة في هذا الشأن، من خلال تدريبها وتأهيلها لتمكينها اجتماعياً واقتصادياً، والعمل على صون حقوقها.

الجدير بالذكر، أن السيدة إيمان أحمد زكي، كانت تشغل العديد من المناصب القيادية بمحافظة الفيوم، وكان آخرها توليها لمنصب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حتى بلوغها سن المعاش، وبعدها اشتغلت بالعمل العام وقضايا المواطنين خاصة قضايا المرأة الفيومية، إلى أن صدر قرار الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بتوليها مقررةً لفرع المجلس بالفيوم.