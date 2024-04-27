60 عضوًا ضمن الحضور

مقترح العقد الموحد لأمناء الحفظ أمام الاتحاد المصرى للأوراق المالية

يجرى الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان اليوم الأحد اجتماعًا موسعًا مع الشركات والبنوك الممارسة لنشاط أمناء الحفظ لدراسة ومناقشة مقترح عقد موحد يحدد العلاقة بين الأمناء والعملاء، بحيث يتم توحيد بنود بين كافة الممارسين لأمناء الحفظ، تجنبًا للعقد الاسترشادى الصادر حسب اجتهاد كل جهة أو شركة.

علمت «الوفد» أن المقترح يضم العديد من البنود الخاصة بتنظيم العلاقة مع العملاء، ومن ضمنها بند مقابل الخدمات، ويسعى الاتحاد إلى العمل مع الممارسين لنشاط أمناء الحفظ للوصول إلى صيغة موحدة واضحة ومحددة يتفق عليها الجميع مقابل الخدمات.

كانت الرقابة المالية سبق وقد عقدت اجتماعا مع أمناء الحفظ من ممثلى الشركات والجهات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ لبحث سبل تطوير نشاط أمناء الحفظ، وناقش اللقاء الخدمات التى تقدمها الشركات للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية وسبل تطوير تلك الخدمات وكذلك تعاملات تلك الشركات بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، كما تم مناقشة مقترحات خفض التكاليف على المتعاملين والبنود الموجودة ضمن فواتير عملاء شركة السمسرة، لضمان استمرار جاذبية السوق مع عدم تكبد أمناء الحفظ لأعباء إضافية، بالإضافة إلى أيضاً تخفيض مصاريف الحيازة التى تتلقاها الشركات مقابل حيازة الأوراق المالية.

كما يسعى الاتحاد خلال الاجتماع إلى مناقشة ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وكل ما يتعلق بالسوق.

ومتوقع أن يكون الاجتماع بحضور نحو 60 أمين حفظ يمثلون البنوك وشركات السمسرة التى لديها نشاط أمناء الحفظ.

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أشرف سلمان رئيس اتحاد الأوراق المالية