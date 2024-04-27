تناول الجبن الأصفر يسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى

قالت أخصائية التغذية إيلينا إجناتيكوفا إنه في بعض الأمراض يجب التوقف عن تناول الجبن الأصفر، مشيرة إلى أن الأجبان الصفراء تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة ويعد الاستهلاك الزائد المنتظم عاملاً في زيادة مستويات الكوليسترول في الدم وتكوين البلاك وتطور تصلب الشرايين.

تحتوي هذه الأجبان أيضًا على الكثير من الملح، مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، وظهور الوذمة وزيادة ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك، فإن الملح يسبب تخليق هرمونات التوتر.

وأكد تالطبيب أن بعض الأمراض المزمنة تتطلب التخلي عن مثل هذا المنتج المشبع بالدهون والملح، والجبن الأصفر مضر لارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى بالإضافة إلى ذلك، من غير المرغوب تناوله في حالات السمنة وأمراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك تحص صفراوي.

ميزة أخرى للجبن هي أنه يسبب رد فعل تحسسي لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الحليب.

ولمن ليس لديهم موانع، أوصى أخصائي التغذية بتناول الجبن الأصفر بكمية لا تزيد عن 50 جرامًا يوميًا.

ينصح باستهلاك الجبن الصفراء بكميات لا تزيد عن 30-50 جرامًا يوميًا. هاتان قطعتان صغيرتان، وحذرت من أن أي شيء آخر يؤدي إلى زيادة محتوى السعرات الحرارية في الطعام وترسب الدهون في مستودعات الدهون.

ما لا تعرفه عن مرض الكلى المزمن

ينطوي مرض الكلى المزمن -الذي يطلق عليه أيضًا الفشل الكلوي المزمن- على التوقف التدريجي لوظائف الكلى.

ترشّح الكلى المخلفات والسوائل الزائدة من الدم، ثم يمكن التخلص منها في البول وقد يسبب مرض الكلى المزمن المُتقدِّم تراكم مستويات خطيرة من السوائل والكهارل والمخلفات في الجسم.

قد تظهر عليك في المراحل المتقدمة من مرض الكلى المزمن القليل من مؤشرات المرض أو الأعراض وربما لا تدرك إصابتك بمرض في الكلى إلا بعد تطور الحالة.

يركز علاج مرض الكلى المزمن على إبطاء تفاقم تلف الكلى، ويكون ذلك عادةً بالتحكم في سببه ولكن، حتى السيطرة على السبب قد لا تمنع تلف الكلى من التفاقم وقد يتطور مرض الكلى المزمن إلى الفشل الكلوي في مرحلته الأخيرة، وهي المرحلة التي قد تسبب الوفاة لو لم تُجرى الديلزة الاصطناعية أو زراعة الكلى.