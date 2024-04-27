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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يستمع لآراء طلبة الأكاديمية العسكرية في العاصمة الجديدة (شاهد)

 ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة في إقامتهم بالأكاديمية.

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الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية

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 واستمع “السيسي”، خلال جولة تفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة، لآراء طلبة الأكاديمية العسكرية، وأثنى على التجهيز المميز للأكاديمية.

 وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على التطوير المنظومة التعليمية والتدريبية مما ينعكس بالشكل الإيجابي على طلبة الأكاديمية، ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتطلب أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في الأكاديميات العسكرية المصرية.

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