لجنة التجارة الفيدرالية تتهم أمازون باستخدام رسائل الحذف التلقائي من Signal

وفقًا لوثيقة المحكمة التي اطلعت عليها Engadget، اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية أمازون باستخدام ميزة الرسائل المختفية من Signal لإخفاء الاتصالات كجزء من دعوى مكافحة الاحتكار ضد الشركة. تقول لجنة التجارة الفيدرالية إن بائع التجزئة استمر في حذف اتصالاته تلقائيًا حتى بعد أن أخطرته الوكالة بأنه قيد التحقيق وطلبت منه الاحتفاظ بها. ومن بين المتهمين المؤسس والرئيس التنفيذي السابق جيف بيزوس والرئيس التنفيذي الحالي آندي جاسي.

وكتبت لجنة التجارة الفيدرالية في الوثيقة الكاملة التي حصلت عليها شركة أمازون: "لسنوات، كان كبار المسؤولين التنفيذيين في أمازون، بما في ذلك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق جيف بيزوس، يناقشون المسائل التجارية الحساسة، بما في ذلك مكافحة الاحتكار، عبر تطبيق الرسائل المشفرة Signal بدلاً من البريد الإلكتروني". المملوكة لبيزوس) واشنطن بوست. "قام هؤلاء المسؤولون التنفيذيون بتشغيل ميزة "الرسالة المختفية" في Signal، والتي تدمر الرسائل بشكل لا رجعة فيه، حتى بعد أن علمت أمازون بأن المدعين كانوا يحققون في سلوكها."

تريد لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) من قاضٍ فيدرالي إجبار أمازون على تقديم المستندات المتعلقة بمعالجة بياناتها. وتقول الوكالة الحكومية إن بائع التجزئة لم يكشف عن استخدامه لتطبيق Signal حتى مارس 2022، قبل مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يسلط الضوء على الممارسة السرية.

وجاء في الوثيقة: "على الرغم من أنه من المستحيل استرداد محتويات الرسائل المحذوفة، فإن التطبيق يظهر عندما يقوم المستخدم بتشغيل ميزة الرسائل المختفية أو إيقاف تشغيلها أو تغيير مؤقت عمليات الحذف، مما يترك فتات تنقل تظهر أن عمليات الحذف التي قام بها المسؤولون التنفيذيون في أمازون كانت واسعة النطاق". "من الرسائل التي لم يتم حذفها، من الواضح أن المسؤولين التنفيذيين في أمازون استخدموا تطبيق Signal للحديث عن قضايا الأعمال المتعلقة بالمنافسة."

ويبدو أن هذه القضية أصبحت ممارسة تجارية شائعة بشكل متزايد في وادي السيليكون. وفي العام الماضي، اتهمت وزارة العدل شركة جوجل بتدمير سجلات الدردشة الداخلية بشكل روتيني، والتي كان مطلوبًا منها الحفاظ عليها بموجب القانون الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، قبل أن يشتري Elon Musk تويتر ويغير اسمه إلى X، طلبت الشركة من القاضي معاقبة مؤسس Tesla لاستخدامه الحذف التلقائي لتطبيق Signal لحجب الرسائل المرسلة عبر التطبيق.

بالإضافة إلى بيزوس وجاسي، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الوثيقة الكاملة تذكر المستشار العام ديفيد زابولسكي، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Worldwide Consumer جيف ويلك والرئيس التنفيذي السابق للعمليات العالمية ديف كلارك كمشاركين في هذه الممارسة.