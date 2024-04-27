كيف تأثر الكثافة الطلابية في الفصول على العملية التعليمية (شاهد)

كشف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شئون وزارة التربية والتعليم، تفاصيل إنشاء 127 ألفًا و450 فصلًا دراسيًا خلال 10 سنوات لمواجهة الكثافة في المدارس.

حل مشكلة الكثافة داخل الفصول:

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغرض من بناء وإحلال وصيانة مدارس قائمة، هو حل مشكلة الكثافة داخل الفصول، التي وصلت إلى 110 طلاب في بعض الفصول.

وزارة التربية والتعليم تسعى للقضاء على نظام العمل في فترتين:

أوضح، أن وزارة التربية والتعليم تسعى للقضاء على نظام العمل فترتين، المعمول به في بعض المدارس على مستوى الجمهورية، لفتًا إلى أن تأثير الكثافة الطلابية يتمثل في عدم استيعاب الطلاب لدروسهم جيدًا، قائلًا: مين هيفهم وسط 100 طالب، إلى جانب وصول الطالب إلى 12 عامًا ولا يستطيع القراءة والكتابة.

وأكد المتخصص في شئون وزارة التربية والتعليم، أن الكثافة الطلابية داخل الفصول تعزز توجه الطلاب نحو الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن المعدل العالمي للطلاب في الفصول يتراوح بين 30 و40 طالبًا.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت بناء 127 ألفًا و450 فصلًا مدرسيًا خلال عشرة أعوام منذ 1 يوليو 2014 حتى الآن.

وذكر اللواء يسري عبدالله، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن هناك العديد من الخطوات التي نجحت الهيئة في تحقيقها في مجال الإنشاءات التعليمية.

ولفت مساعد وزير التعليم إلى أن إجمالي مشروعات إنشاء المبانى المدرسية التى تم تسليمها خلال الفترة من الأول من يوليو 2014 حتى الآن 8 آلاف و236 مشروعًا بإجمالي 127 ألفًا و450 فصلًا مدرسيًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تمكنت فى مجال الإنشاءات من تنفيذ وتسليم عدد إجمالى 487 مشروعًا بإجمالي 6 آلاف و580 فصلًا مدرسيًا خلال الفترة من 2014- 2015.

ونوه رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأنه تم خلال الفترة 2015-2016 تم تسليم عدد 594 مشروعًا بإجمالي 8 آلاف و748 فصلًا مدرسيًا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه خلال الفترة من 2016-2017 تم تسليم 712 مشروعًا بإجمالي 10 آلاف و600 فصل مدرسي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى تسليم ألف و348 مشروعًا بإجمالي 20 ألفًا و186 فصلًا مدرسيًا خلال الفترة 2017-2018.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه خلال الفترة 2018-2019 تم تسليم 661 مشروعًا بإجمالي 11 ألفًا و196 فصلًا مدرسيًا.

ونبه رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأنه في عام 2019-2020 تم تسليم ألف و50 مشروعًا بإجمالي 17 ألفًا و181 فصلًا مدرسيًا.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه خلال الفترة 2020-2021 تم تسليم 932 مشروعًا بإجمالي 15 ألفًا و489 فصلًا مدرسيًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه خلال الفترة 2021- 2022 تم تسليم ألف و481 مشروعًا بإجمالي 21 ألفًا و869 فصلًا مدرسيًا.

واستطرد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه خلال الفترة 2022-2023 تم تسليم 573 مشروعًا بإجمالي 9 آلاف و182 فصلًا مدرسيًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي أثرت على أعمال الشركات المنفذة خلال الفترة الماضية، إلا أنه تم تسليم لخطة العام المالى 2023-2024 حتى تاريخه 398 مشروعًا بإجمالي 6 آلاف و419 فصلًا مدرسيًا.