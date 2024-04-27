أمطار رعدية.. الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

حالة الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية التي تشهدها مصر.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق، ويكون الطقس حارًا نهارًا، مع نشاط الرياح.

حالة الطقس اليوم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 27 أبريل 2024 في مصر، حيث يكون الطقس حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة على القاهرة الكبرى، والصغرى 18 درجة مئوية.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس اليوم السبت دافئًا نهارًا على منطقة السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم:

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن منطقة القاهرة الكبرى تشهد رياحًا نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س، وسحبًا غائمة جزئيًا، ويسود منطقة الوجه البحري رياح نشطة أيضًا بسرعة 30 كم/س، وطقس غائم جزئيًا خلال فترات النهار.

الظواهر الجوية التي تشهدها منطقة السواحل الشمالية:

أوضحت الأرصاد، في بيان لها، الظواهر الجوية التي تشهدها منطقة السواحل الشمالية الغربية، حيث تنشط الرياح بسرعة 32 كم/س، مع وجود سحب غائمة جزئيًا، وتنشط الرياح على منطقتي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بسرعة 30 كم/س، وطقس غائم جزئيًا.

نشاط الرياح وفرص سقوط أمطار:

تشهد منطقة شمال الصعيد نشاطًا للرياح بسرعة 30 كم/س، مع وجود سحب غائمة جزئيًا، فيما تشهد مناطق جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، ونشاط الرياح أحيانًا بسرعة 32 كم/س، وطقس غائم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 31، الصغرى 18

الوجه البحري: العظمى 31، الصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23، الصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24، الصغرى 18

وسط سيناء: العظمى 24، الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 32، الصغرى 17

جنوب سيناء: العظمى 38، الصغرى 23

سلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 38، الصغرى 23