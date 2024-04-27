الشباب والرياضة: 1000 مشارك في ماراثون رياضي بالتجمع الخامس احتفالاً بيوم الأرض

أقيم ماراثون رياضى ،امس، بـ hydepark التجمع الخامس بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض بمشاركة ١٠٠٠ فرد من الأطفال، والشباب، والأسر، والعائلات من مختلف الأعمار السنية تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة، وبتنظيم "كايرو رانرز"، و"شنايدر إليكتريك".

جاء الماراثون فى إطار نشر التوعية بيوم الأرض، وأهمية الحفاظ على البيئة، وحمايتها من التلوث، والتأكيد على مفهوم الاستدامة من حيث الحفاظ على موارد الأرض، وإعادة تدوير البلاستيك.

شهد الماراثون أجواءً من الاحتفالات والسعادة على جميع المشاركين الذين توافدوا على الماراثون منذ الساعات المبكرة ، واللقاء بأعضاء اللجنة المنظمة، والتعرف على خط سير الماراثون وتقسيماته، والجوائز المُقدمة للفائزين بالمراكز الأولى.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر بين الوزارة، ومختلف الجهات، ومؤسسات القطاع الخاص لتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية فى جميع المحافظات، لنشر الرياضة بين المواطنين من جانب، والاستفادة من تلك الفعاليات فى نشر التوعية الفكرية والثقافية لدى المشاركين من جهة أخرى.

أوضح الوزير أنه قد تم إنجاز العديد من النجاحات فى تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية منها والدولية، وأنه توجد أجندة تتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات على مدار العام.

حضر فعاليات الماراثون، ممثلي كل من "شنايدر إليكتريك"، و هايدبارك.