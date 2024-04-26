اعتقال سوداني بعد وفاة 5 أشخاص في عبور قارب

جنوب السودان

كان رجل من جنوب السودان، يبلغ من العمر 22 عاما من بين ثلاثة رجال اعتقلوا فيما يتعلق بعبور قارب للقناة الإنجليزية التي تفصل بين جنوب إنجلترا وشمال فرنسا مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم فتاة صغيرة.

جنوب السودان

الرجلان الآخران المحتجزان مواطنان سودانيان يبلغان من العمر 19 و22 عاما. تم حجب جميع أسمائهم بعد اعتقالهم للاشتباه في تسهيل الهجرة غير الشرعية ودخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وقالت الوكالة إن المشتبه بهم يخضعون للاستجواب من قبل الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة (NCA) في كنت.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، جاءت الاعتقالات في الوقت الذي أكد فيه غويريك لو براس، المدعي العام في بولوني سور مير في فرنسا، أن الطفلة كانت تبلغ من العمر ستة أعوام ونصف، وأثار مسألة ما إذا كانت قد تعرضت للدوس حتى الموت.

وقال: "يبدو من أعمال التحقيق الأولى، وخاصة من جلسات الاستماع للأشخاص الذين تم إنقاذهم، أن القارب المعني يجب أن يكون قد نقل 40-50 مهاجرا دفعوا ثمن مرورهم، في وقت المغادرة، ورد أن ما بين 40 و50 مهاجرا خرجوا من الكثبان الرملية وأجبروا أنفسهم على ركوب القارب، مما أدى إلى سحق العديد من الأشخاص الذين كانوا على متنه بالفعل.

وفي الوقت نفسه، واصل البعض دفع القارب إلى البحر، مما أدى إلى وجود أكثر من 100 مهاجر على متن القارب، بعيدا عن الشواطئ".

وأضاف لو براس أن "شهادات الأشخاص الذين أعيدوا إلى الرصيف يوم الثلاثاء لا تشير إلى الغرق أو حقيقة أن القارب انقلب في أي وقت".

وقد أجريت مقابلات مع 55 شخصا كانوا على متن القارب الصغير والذين نجوا من الرحلة، ومن المتوقع أن يتم التحدث إليهم في الأيام المقبلة.

وقال كريج تيرنر، نائب مدير التحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "يظهر هذا الحادث المأساوي مرة أخرى التهديد الذي تشكله هذه المعابر على الحياة ويسلط الضوء على سبب أهمية استهداف العصابات الإجرامية المتورطة في تنظيمها".

وأضاف تيرنر: "سنفعل كل ما في وسعنا مع الشركاء في المملكة المتحدة وفرنسا لتأمين الأدلة وتحديد المسؤولين عن هذا الحدث وتقديمهم إلى العدالة".

وقيل إن أكثر من 110 أشخاص كانوا على متن السفينة عندما غادرت في الساعة 5 صباحا بالقرب من Plage des Allemands. ووقعت الوفيات بالقرب من بلدة ويميرو جنوب كاليه.

وقال حاكم با دو كاليه، جاك بيلانت، إنه على الرغم من الوفيات، واصل 57 شخصا رحلتهم إلى بريطانيا بمجرد إعادة تشغيل محرك القارب.

وقال بيلانت لصحيفة الغارديان يوم الثلاثاء إنه تم إرسال عملية إنقاذ بسرعة إلى القارب ، ورأى رجال الإنقاذ ستة أشخاص "في صعوبة كبيرة" أو جماد على متن القارب.

وأضاف أنه تم إنقاذهم على الفور ونقلهم إلى الشاطئ لتلقي العلاج من قبل خدمات الطوارئ ولكن "على الرغم من محاولات إنعاشهم، توفي خمسة منهم".

تم إنقاذ 47 شخصا آخرين من السفينة وساعدتهم الشرطة وخدمات الطوارئ والأطباء في بولوني سور مير. وأدخل أربعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال بيلانت إنه "على الرغم من هذا الوضع المعقد والحساس"، فإن 57 شخصا كانوا على متن الزورق لم يرغبوا في مغادرة القارب. تمكنوا من تشغيل المحرك واستمروا في بريطانيا ، تحت مراقبة السلطات الفرنسية.

وقبل ساعات، أقرت حكومة ريشي سوناك تشريعا يسمح لها بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى رواندا.

وقال رئيس الوزراء إن التقارير "المأساوية" عن الوفيات في القناة تظهر سبب الحاجة إلى خطة رواندا.

ووصف مجلس اللاجئين في المملكة المتحدة الوفيات بأنها "مدمرة" و "أكثر مأساوية" تأتي بعد وقت قصير من تمرير مشروع قانون رواندا.

وقد عبر أكثر من 6000 شخص القناة هذا العام، بزيادة قدرها حوالي الربع عن نفس الفترة من العام الماضي.

تواصل الشرطة الفرنسية التحقيق في الظروف التي أدت إلى الوفيات إلى جانب شرطة كينت وإنفاذ الهجرة وقوة الحدود و NCA.