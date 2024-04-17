جنوب السودان|مجلس الأحزاب السياسية يصرف 1.5 مليار جنيه للكيانات المسجلة

أعلن مجلس الأحزاب السياسية فى جنوب السودان، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 1.5 مليار جنيه جنوب سوداني للأحزاب السياسية المسجلة.

مجلس الأحزاب السياسية

وقال المهندس جيمس أكول زاكايو دياك ، رئيس لجنة الأحزاب السياسية ، إن تخصيص الأموال وفقا لأحكام القانون هو أموال إلزامية لجميع الأحزاب السياسية المؤهلة في جنوب السودان.

وقال أكول: "إن تخصيص 1.5 مليار جنيه جنوب للأحزاب السياسية المؤهلة يتبع أحكام المادتين 34 و 35 الفرعيتين 1 (أ) و (ب) من قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 بصيغته المعدلة في عام 2022 ، ويعلن مجلس الأحزاب السياسية بموجب هذا تخصيص الأموال لجميع الأحزاب السياسية المؤهلة في جنوب السودان".

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت مؤخرا SSP 7.5 إلى PPC لأنشطتها، يحصل المجلس على أمواله من الصناديق الموحدة حتى نحصل على مواردنا من الحكومة، لذلك، فإن الأنشطة التي تم تناولها في الميزانية تتعلق بأنشطة ما قبل الانتخابات وبالتالي فإن التمويل الذي تم تخصيصه لنا هو لتلبية أنشطة ما قبل الانتخابات، لقد تلقينا 5 ملايين دولار ، أي ما يعادل حوالي 7.6 مليار SSP ".

وحذر من أن الأموال المخصصة للأحزاب السياسية، ينبغي أن تستخدم بموجب الأحكام المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأحزاب السياسية وأنه لا يجوز استخدام الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر لدفع رسوم المكافآت أو المكافآت أو البدلات أو أي مزايا أخرى لأعضاء أو مؤيدي الأحزاب السياسية بخلاف الموظفين.

الأموال المخصصة للأحزاب السياسية

لا يجوز استخدام الأموال المخصصة لحزب سياسي من الصندوق لتمويل أو المساهمة في أي مسألة أو قضية أو حدث أو مناسبة بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتعارض مع أي مدونة أخلاقية ملزمة للموظفين العموميين، لا يجوز استخدام الأموال المخصصة للأحزاب السياسية من الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر لإنشاء أي عمل تجاري أو اكتساب أو الحفاظ على أي حق لمصلحة مالية من أي نوع في أي عمل تجاري أو أي ممتلكات غير منقولة، لا يجوز استخدام الأموال المخصصة لحزب سياسي لأي غرض آخر يتعارض مع تعزيز الديمقراطية متعددة الأحزاب والعمليات الانتخابية أو مع الدستور".

وكشف أكول أن لديهم في قاعدة بياناتهم 14 حزبا سياسيا مسجلا وأن 21 آخرين تقدموا بطلب للتسجيل ولكن إجراءات تقديم الطلبات لم تكن متوافقة مع المتطلبات وطلب منهم اتباع الإجراءات الصحيحة لإكمال تسجيلهم.

وقال إنهم لم يناقشوا بعد الطريقة التي سيتم بها صرف الأموال للأطراف.