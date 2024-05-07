عاجل : مصرع سيدة أجنبية داخل باخره بإدفو أسوان

شهدت باخرة سياحية وذلك أثناء استكمال رحلتها وتحديداً بجوار مصنع الفوسفات بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مصرع سيدة تحمل الجنسية الأمريكية أثناء زيارتها إلي محافظة أسوان، وذلك بعد إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع سيدة أجنبية

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بمصرع سيدة أجنبية أثناء تواجدها داخل الباخرة السياحية بمنطقة مصنع الفوسفات، بمركز إدفو، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية وأن السيدة تبلغ من العمر 77 عام تحمل الجنسية الأمريكية .

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة بالتواصل مع السفارة وذلك لإنهاء تصاريح الاستلام.