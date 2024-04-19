الرئيس رامافوزا يحث شركاء السلام في جنوب السودان على التوصل

مع اختتام رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا،زيارة عمل استغرقت ثلاثة أيام إلى جنوب السودان، دعا الأطراف في اتفاق السلام المنشط لعام 2018 إلى الحوار والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة قبل نهاية الفترة الانتقالية في ديسمبر.

انتخابات جنوب السودان

وفي حديثها للصحفيين في جوبا أمس الخميس ، قالت غريس ناليدي مانديسا باندور ، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ، إن الرئيس رامافوسا حث الأطراف على البقاء ملتزمين باتفاق السلام باعتباره الأداة الأكثر قابلية للتطبيق لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وبناء سلام مستدام في جنوب السودان.

وقالت: "مع عودة الرئيس إلى جنوب إفريقيا ، يأمل أن تواصل الأطراف الحوار والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة لتنفيذ الاتفاق المنشط حتى يتمكن شعب جنوب السودان من التطلع إلى نهاية سلمية وديمقراطية للفترة الانتقالية، نيابة عن حكومته وشعب جنوب إفريقيا ، يكرر الرئيس رامافوزا التزامه والتزام بلاده بدعم جنوب السودان وهم يمرون بالفترة الانتقالية."

وأضاف الوزير ناليدي: "لقد أكد (رامافوسا) كذلك أن جنوب إفريقيا ستقدم كل دعم ممكن في حدود إمكانياتها لضمان نهاية ديمقراطية وسلمية للفترة الانتقالية ويشكركم على كرم الضيافة الرائع والفرح في جوبا".

وقالت إنه خلال الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام ، التقى زعيم جنوب إفريقيا مع مختلف القادة والمؤسسات بما في ذلك RJEMEC و IGAD والاتحاد الأفريقي وغيرها.

تابع الوزير الجنوب أفريقي: "في هذا الصدد ، يشير إلى أنه كان لديه اتصالات مع ممثلي اللجنة المشتركة للرصد والتقييم (RJMEC) المعاد تشكيلها ، مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وبعثة الاتحاد الأفريقي في جنوب السودان ، وأعرب عن تقديره للتقييمات الثاقبة حول الوضع في البلاد".

من جانبه ، أشاد جيمس بيتيا مورغان ، وزير خارجية جنوب السودان ، بالرئيس رامافوزا على الزيارة ، قائلا إن قادة جنوب السودان أطلعوه على جهودهم لتنفيذ الاتفاق، جنوب أفريقيا لم تتركنا كل هذا الوقت.

وخلال فترة التفاوض على اتفاق السلام المنشط هذا، كانت جنوب أفريقيا دائما إلى جانبنا، كما كانت تقف دائما إلى جانب شعب هذا البلد لذلك، جاء فخامة الرئيس رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا كصديق وشقيق لهذا البلد وكضامن للاتفاق».

وقال: «أكد لهم الرئيس سلفا كير أن هذا هو السبب في أننا نعمل معا واكتشفنا أننا لم ننجز بعض بنود الاتفاقية وهناك حاجة للتمديد وهذا ما تم تمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرا في ذلك الوقت».

جنوب أفريقيا هي أحد الدول الضامنة للاتفاق المنشط بشأن حل النزاعات في جمهورية جنوب السودان (R-ARCSS) الذي تم توقيعه في 12 سبتمبر 2018. جنوب أفريقيا هي أيضا رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المخصصة لجنوب السودان (المعروفة أيضا باسم C5) ، والتي تم تكليفها من قبل الاتحاد الأفريقي لدعم جنوب السودان في عمليته الانتقالية.

جنوب السودان وجنوب أفريقيا تتنازلان عن التأشيرات

في ضوء التطورات الأخيرة ، كشفت جنوب السودان وجنوب إفريقيا عن خطط للمطالبة بالتأشيرة بين البلدين.

خلال المناقشات حول المبادئ ، ذكرنا قليلا شيئا سيحدث ربما قريبا عندما يتفق القادة على التنازل عن التأشيرة حتى لا تحتاجوا أنتم شعب جنوب إفريقيا إلى إزعاج أنفسكم بشأن التأشيرة للمجيء إلى جنوب السودان لأن هذا هو بلدكم وسنتأكد من أننا نعمل على ذلك.

قال الوزير بيتيا، هذه واحدة من قضايانا الثنائية لتقريب شعبنا وسنفعل ذلك بينما يعطينا قادتنا الضوء الأخضر لمعالجة هذا الإعفاء من التأشيرة بين البلدين ".