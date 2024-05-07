القبض على مجدي شطة مطرب المهرجانات (تفاصيل)

ألقت قوات الأمن القبض على مغني المهرجانات مجدي شطة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الآيس بمنطقة المرج، وهو نوع غريب من المخدرات حسبما أفادت التحريات.

تفاصيل القبض على مجدي شطة

جاء القبض على مجدي شطة من مباحث القاهرة، وذلك أثناء مروره بكمين في منطقة المرج، وبعد تفتيشه تم العثور على كمية من مخدر الآيس بحوزته، وسرعان ما تم تحرير محضر بالواقعة.

القبض على مجدي شطة

وتباشر حاليًا النيابة العامة في القاهرة التحقيق مع مغني المهرجانات مجدي شطة والاستماع إلى أقواله.

القبض على عصام صاصا

جاء القبض على مجدي شطة بعد مرور 24 ساعة على ضبط مطرب المهرجانات عصام صاصا، بتهمة القتل الخطأ، دهس مواطنًا بسيارته أعلى الطريق الدائري ناحية قسم شرطة الطالبية.

وأفادت تحريات الشرطة بأن الضحية يُدعى أحمد مفتاح، سائق، ويبلغ من العمر 40 عامًا، وكان واقفًا أعلى الطريق الدائري ليدهسه عصام صاصا بسيارته التي كان يقودها بسرعة طائشة، وتحفظ الأهالي عليه واستدعوا الشرطة.

عصام صاصا

كما نفت التحريات، ما ورد على لسان مدير أعمال عصام صاصا بقوله: "إن صاصا كان يمر بالصدفة من الطريق، وشاهد حادثًا وحين وقف الناس افتكرته هو المتسبب فيه"، مؤكدةً أن مغني المهرجانات هو المتسبب في مصرع الضحية إثر دهسه بسيارته.

إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة 30 ألف جنيه

وقررت نيابة العمرانية إخلاء سبيل عصام صاصا، بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه اليوم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن عصام صاصا كان يقود السيارة بسرعة ما بين 70 لـ80 كم/س وأنه جار مراجعة الإدارة العامة للمرور في سرعة الطريق المقررة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على سرعة السيارة.

عصام صاصا

موقف نقابة الموسيقيين من أزمة عصام صاصا

من جانبه، كشف د. محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، موقف النقابة من أزمة عصام صاصا، بعد إلقاء القبض عليه، حيث قال: "عصام صاصا ليس عضوا بالنقابة هو يعمل بتصريح الحفلة، الموضوع متروك للقضاء المصري، ليس للنقابة دخل".