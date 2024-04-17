اقتحام مدرسة في جنوب السودان .. والزواج المبكر كلمة السر

تسبب والدا فتاة من مجتمع توبوسا في جنوب السودان، ضجة في مدرسة سانت بخيتة الابتدائية للبنات، وهي مدرسة تديرها كاثوليكية ناروس ، في مقاطعة كابويتا الشرقية بولاية شرق الاستوائية عندما اقتحموا المدرسة لإخراج ابنتهما حتى يتمكنوا من إجبارها على الزواج المبكر.

اقتحام مدرسة في جنوب السودان

وقالت المصادر إن والدي الفتاة وأقاربها الذين بلغ عددهم أكثر من 10 أشخاص دخلوا عنوة مبنى المدرسة بحثا عن ابنتهم بعد أن أبدى رجل اهتمامه بالزواج من التلميذة البالغة من العمر 11 عاما.

وسردت الأخت جين ماسكو، مديرة المدرسة، لراديو تمازج إن المجموعة الغاضبة دخلت في مشادات مع المعلمين ولجأت إلى العنف بينما طالبت بالإفراج عن ابنتها لتزويجها مقابل ثروة العروس.

في الأسبوع الماضي ، جاء العديد من الآباء لاستعادة ابنتهم ، لكنهم لم يتمكنوا من اصطحابها إلى المنزل ، فاجأنا الوضع حيث عاد نفس الأفراد أثناء انعقاد الفصول الدراسية ودخلوا كل فصل دراسي بحثا عن الفتاة، لحسن الحظ، لم يعثروا على الفتاة»، كانوا مصرين على أخذها وحاولوا حتى إخراجها بالقوة من المكتب، لكننا رفضنا. تمكنت من إدخال الفتاة إلى غرفة الموظفين حيث كان المعلمون، وشرع المقتحمون في مواجهة المعلمين وألقوا الحجارة ولوحوا بالعصي".

وأضافت الأخت ماسكو: "اتهموا المدرسة بإيواء آلاف الأبقار وأصروا على تزويج الفتاة، على الرغم من صغر سنها وأفعالهم عطلت بيئة التعلم، حيث يجب أن يكون عمر الفتاة 11 عاما فقط وفي الصف الثالث".

وأعربت هيلين لوتشوم، مرشدة البنات في مدرسة سانت بخيتة للبنات، عن صدمتها من الحادث، مؤكدة على الخطر الذي يشكله على حياة الطالبات والصدمة التي يسببها، مما يؤدي إلى تفويت الدروس.

وانتقدت أفراد الأمن في المنطقة لفشلهم في حماية حقوق الفتيات وقبولهم رشاوى بزعم، كانت أحداث مقلقة للغاية ، حيث عطلت بيئة التعلم وتسببت في صدمة ، خاصة لطلابنا الأصغر سنا، الوضع مزري ووالد الفتاة التي يريدون أخذها وتزويجها هو رئيس القرية وهو متورط وهذا يفاقم المشكلة، إن سلامة أطفالنا معرضة للخطر وعدم اتخاذ أي إجراء من قبل مسؤولي الأمن أمر مثير للقلق. يبدو أن الرشوة تؤثر على أفعالهم ، مما يسهل حدوث مثل هذه الحوادث دون عواقب ".

وفي الوقت نفسه ، أكد أوتينغ جيد ، المدير التنفيذي لمقاطعة كابويتا الشرقية ، الحادث وقال إنه تم نشر ضباط الشرطة في المدرسة لتهدئة الوضع.

وأقر بأن معظم أفراد الأمن في المنطقة يفتقرون إلى التدريب المناسب على تدابير الحماية والأمن ودعا حكومة الولاية إلى نشر قوات مدربة تدريبا كافيا للتصدي للأنشطة الإجرامية في المنطقة، صحيح أنه في حوالي الساعة 10 صباحا ، اقتحم بعض السكان المحليين، مدرسة كنسية تسمى مدرسة سانت بخيتة الابتدائية وحاولوا أخذ ابنتهم بالقوة للزواج.

ومع ذلك، لم ينجحوا في تحديد مكان الفتاة»، وردا على ذلك، نشرت الشرطة، بالتعاون مع الحكومة المحلية في كابويتا الشرقية، فريقا صغيرا من الضباط لحماية الفتيات.

ويهدف هذا الإجراء الاستباقي إلى حماية الفتيات في حالة عودة السكان المحليين".

وأضاف قايد "لسوء الحظ، تفتقر قوات الشرطة الحالية لدينا إلى التدريب اللازم لحماية الأطفال بشكل كاف، وأحث السلطات العليا على إرسال قوات مدربة لضمان سلامة الفتيات هنا".

وقال إن الفتاة التي لم يكشف عن اسمها لا تزال تحت الحماية داخل مجمع المدرسة، لكن أقاربها ما زالوا يخططون لأخذ ابنتهم.

وأدانت يونيس ناكيرو، وهي ناشطة نسائية في ولاية شرق الاستوائية، بشدة محاولة إخراج الفتاة بالقوة من المدرسة والممارسة الضارة المتمثلة في الزواج القسري والمبكر، ودعت الحكومة إلى التدخل ومحاسبة الوالدين.

هذا الحادث محزن حقا، بذل المعلمون قصارى جهدهم لمنع هؤلاء الآباء من أخذ الفتاة بعيدا ، لكن هذا الفعل يشكل حالة خطيرة من العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV)، إذا كانت هويات هؤلاء الأفراد معروفة .

فيجب القبض عليهم ، وخاصة الوالدين، إذا كان ذلك ممكنا، يجب على السلطات التعامل معهم لمعالجة هذه القضية، وإلا فهناك خطر من عودتهم لأخذ الفتاة قسرا”.

من الواضح أنها في خطر بالفعل وأن نقلها إلى مدرسة مختلفة أمر حتمي ، لأن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الحوادث، هناك حاجة إلى تدخل عاجل ، حتى من الحاكم ، لضمان أن تتمكن الفتاة من مواصلة تعليمها بأمان .

وللأسف، ينتشر الزواج القسري والمبكر في ولاية شرق الاستوائية وفي جميع أنحاء جنوب السودان.

تسلط دراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان الضوء على انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي بين النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 64 عاما في البلاد.

حيث يحتل جنوب السودان المرتبة الثانية في انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي في شرق إفريقيا.

وتنص قوانين جنوب السودان على الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين، والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب والزواج المبكر والقسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.