جامعة المنصورة تطلق قافلة طبية متكاملة إلى قرية الحوتة بالمنزلة

قامت جامعة المنصورة بإطلاق قافلة طبية متكاملة توجهت إلى قرية الحوتة بمركز المنزلة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، وشملت القافلة التخصصات الطبية المختلفة.

كما ضمت القافلة خدمات بيطرية، و زراعية، و توعوية، و رياضية، و قام بالمشاركة فيها نخبة من أكفأ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من كليات الطب، و طب الأسنان و الطب البيطري، والتمريض والزراعة، كما إنضمت لأول مرة كلية التربية الرياضية للقافلة تحت شعار "اكتشف موهبتك " لتحقيق أقصى أنواع التميز فى استقطاب المواهب الرياضية المتميزة من الأطفال و الشباب و ضمهم إلى بعض النوادى بمحافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور شريف خاطر على حرص جامعة المنصورة على المضى قدما فى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، إيمانا بدور الجامعة المنوط فى تحقيق تكامل بين الجانب الأكاديمي والمجتمع المدنى من أجل المساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة وإقامة بنية تحية متطورة، وتقديم خدمات مجتمعية متكاملة تتسق والمكانة التي يستحقها المواطن المصري.

تأتى هذه القافلة فى إطار اهتمام جامعة المنصورة بتحقيق تميز و إنجاز فى تحقيق رسالتها فى خدمة المجتمع ، و تنمية البيئة و تعزيز إستفادة المجتمع من الخبرات الأكاديمية فى كافة المجالات، كما أن الجامعة أولت اهتماماً كبيراً بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال مشاركتها على مستوى واسع فى مبادرة حياة كريمة التى تتبناها الجمهورية الجديدة فى إدراك الدولة المصرية لمسئوليتها فى دعم فئات المجتمع البسيطة، و ذلك بالاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتميزة ، و دمج الطلاب فى أنشطة القوافل و تحفيزهم للمشاركة فى الأنشطة المجتمعية.

وقد تضمنت أنشطة القافلة المتكاملة:

في القافلة الطبية تم الكشف على 499 حالة وتم تحويل 82 حالة الى مستشفيات جامعة المنصورة وتم الكشف في تخصصات: طب الأطفال طب وجراحة العيون، التوليد وأمراض النسا، الأمراض الجلدية، الأمراض الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، طب المخ والأعصاب، جراحة العظام، الامراض الصدرية، طب الأسنان

وتضمنت القافلة البيطرية اجراء الكشف وتقديم العلاج الى الحيوانات المختلفة أبقار وجاموس - ماعز وأغنام – الدواب - الحيوانات الاليفة - الباطنة والمعدية - الجراحـة.

وفى قافلة التوعية الصحية لكلية التمريض تم تقديم التوعية الصحية الى عدد 133 في موضوعات متعددة تضمنت: الوقاية من أنيميا نقص الحديد، الوقاية من النزلات المعوية، الحوادث المنزلية وإسعافاتها الاولية في حالة حدوثها، الاستخدام الامن للمضادات الحيوية، الصحة الانجابية بمشتقاتها، الفحص الذاتي للثدي، الاستخدام الامن للمضادات الحيوية، الاسعافات الأولية، القدم السكري، الاجهاد الحراري

وفى القافلة الرياضية تم اجراء الاختبارات البدنية والنفسية وتم تقسيم أطفال القرية وعددهم 193 طفل إلى خمس مجموعات لتطبيق القياسات البدنية والنفسية

وفى قافلة الإرشاد الزراعي للمزارعين: تم الاجتماع مع الفئات المستهدفة للتخصصات المختلفة للسادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في القافلة وهم: صغار مربي المجترات والمزارعين، صغار مربي الدواجن وربات المنازل، المهندسين الزراعيين، المرشدين الزراعيين، مديري الجمعيات ومجالس ادارتها، ممثلين عن المجتمع المدني.