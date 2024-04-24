رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة المستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، وذلك في إطار المشاركة في ندوة بعنوان "المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري" بكلية الحقوق

بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، و الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق.

ورحب الدكتور شريف يوسف خاطر بزيارة المستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق في رحاب جامعة المنصورة، مؤكدا حرص الجامعة على التعاون مع وزارة العدل، وعرض سيادته خلال اللقاء أنه جارى تنفيذ فكرة إنشاء مكتب للشهر العقاري والتوثيق لمنسوبي الجامعة من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وتجهيزه بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية على أعلى مستوى ليقدم المكتب كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق فى إطار خطة الجامعة لتيسير تقديم الخدمات المختلفة لكافة منسوبي الجامعة نفاذا لموافقة الوزارة على انشائه.

وقال المستشار يوسف محمد الكومي أن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و المستشار وزير العدل، و ميكنتها وتجهيزها علي أعلي مستوي من الجاهزية مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم.

و قام الدكتور شريف خاطر بإهداء درع الجامعة للمستشار يوسف الكومي كهدية تذكارية من الجامعة، فيما أهدى المستشار يوسف الكومى نسخة من إصدارات وزارة العدل : قانون الشهر العقارى رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ و اللائحة التنفيذية له، و نسخة من القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ الخاص بأحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، و تعديلاته بقانون ١٧٧ لسنه ٢٠٢٢