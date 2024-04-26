جهود مكثفة لكشف غموض انفجار اسطوانة بوتاجاز أدى لإنهيار جزئى بعقار الإسكندرية

تكثف الاجهزة الامنية بالاسكندرية جهودها لكشف غموض انفجار اسطوانة بوتاجاز باحد الشقق السكنية بمنطقة الحضرة مما اسفر عن انهيار جزئى للعقار واصابة مواطن بجروح خطيرة بالجسم .

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لشرطة النجدة بانفجار اسطوانة بوتاجاز باحد العقارات القديمة مما تسبب فى اصابة مواطن وانهيار سقف وسلم عقار فيما قرر الحى إخلاء العقار بشكل عاجل خشية انهياره بالكامل.

وعلى الفور، توجه إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف، وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان وحدوث انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة بالطابق الثاني.

وأسفر الانفجار عن إصابة شخص بحروق باليدين وسقوط سقف أحد الطوابق وإنهيار سلالم العقار، فيما قرر مسئولى الحى إخلاء العقار من السكان خشية انهياره بالكامل وفصلت التيار الكهربائي عنه.

انتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث لمعاينة الحادث ، سؤال شهود العيان ، امرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

من جانب اخر كشفت الأجهزة الأمنية بمديرة امن الاسكندرية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، من إحدى المستشفيات باستقبالها بائع مقيم بدائرة القسم مُصاب بعدة جروح طعنية وقطعية بالجسم، وتوفي عقب وصوله المستشفى.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 3 أشخاص بينهم المتوفـى، طرف ثان عامل مصاب بجرح، ومالك محل له معلومات جنائية وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب مشادة كلامية بين المتوفي ومالك المحل لخلافات الجيرة في العمل تدخل على إثرها باقي أفراد الطرفين، وتبادلوا خلالها التعدي بالضرب وأحدث مالك المحل إصابة المتوفي التي أودت بحياته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.