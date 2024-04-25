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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك على رأس المجموعة الثانية ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

بوابة الوفد الإلكترونية

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لكرة الطائرة "سيدات"، التي ستقام في القاهرة، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 4 مايو المقبل، عن تواجد الفريق الأول بنادي الزمالك، على رأس المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة بجانب الزمالك فرق :" بلدية بجاية الجزائري،  وأسيك أبيدجان الإيفواري، والكحول الوطني الإثيوبي".

ويشارك في البطولة 15 فريقاً، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

شهدت قرعة البطولة، حضور كل من، نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد مصطفى رئيس جهاز قطاع كرة الطائرة، وأحمد فتحي المدير الفني، وأشرف عبدالعال المدرب العام، ومحمد نور المدرب، وهبة حسنين إدارية الفريق.

والجدير بالذكر، أن فريق طائرة الزمالك "سيدات"، حامل لقب نسخة العام، التي أقيمت في تونس، بعد فوزه في النهائي على فريق خطوط الأنابيب الكيني بنتيجة 1/3.

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