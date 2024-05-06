سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين.. وعيار 24 بـ3508

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب باستمرار، حيث استقر سعر المعدن الأصفر اليوم الإثنين 6 مايو 2024، محليًا وعالميًا، وذلك بعد ارتفاع سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات أول أمس، وعالميًا حافظت أونصة الذهب على قيمة الـ 2302.5 دولار.

ويعتبر الذهب الملاذ الأمن والاستثمار الأفضل في ظل حالة عدم الاستقرار الذي تشهده عدد من بلدان العالم.

سعر الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة

عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 واصل استقراره بعد آخر ارتفاع له، ليصل إلى 3531.4 جنيه للبيع، و3508.6 جنيه للشراء.

عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 واصل استقراره بعد آخر ارتفاع له، ليصل إلى 3090 جنيهًا للبيع، و3070 جنيهًا للشراء، وللمصنعية تتم إضافة 100 جنيه لسعر الجرام.

عيار 18

سعر الذهب اليوم عيار 18 واصل استقراره بعد آخر ارتفاع له، ليصل إلى 2648.6 جنيه للبيع، و2652.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 6 مايو 2024 واصل استقراره بعد آخر ارتفاع له، ليصل إلى 24720 جنيهًا للبيع، و24560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا ارتفع سعر الذهب إلى نحو 2324 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة بنسبة 1%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.