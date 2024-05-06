ماذا بعد ؟!

الإثنين 06/مايو/2024 - 07:10 م 5/6/2024 7:10:40 PM

تنظر الجماهير المصرية عاشقة الساحرة المستديرة كرة القدم، مشجعو قطبى الكرة الاهلى والزمالك مباراتهم المرتقبة فى نهائى كأس الأمم الأفريقية ونهائى الكونفدرالية الإفريقية، عقب مشوار طويل لكليهما فى البطولتين، وأصبح الجميع فى حال انتظار الفرحة التى ستعم على الرياضة والجماهير فى مصر عقب تتويجهم بالبطولة الأفريقية خاصة بالنادى الأهلى والكونفيدرالية الأفريقية خاصة بنادى الزمالك.

من المقرر أن يلتقى الاهلى مع نظيرة الترجى التونسى مباراة النهائى يومى ١٨/٥ و٢٥ /٥ فى نهائى كأس الأمم الأفريقية بينما يلتقى الزمالك مع نهضة بركان ١٢ /٥ و١٩/٥ فى نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مما لا شك فيه أن الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة السابقة شهدت انجازات كبيرة فى أندية كرة القدم المصرية عقب سنوات عجاف، لكن الانجاز حينما يكون مصدره قطبى الكرة المصرية سيكون فرحة عارمة لمشجعى كرة القدم من جماهير الاهلى والزمالك الذين يمثلون ٨٥٪ من جماهير الكرة المصرية

الأهلى والترجى التونسى لقاء على صفيح ساخن، الاهلى المصرى يسعى لتحقيق النجمة والبطولة رقم ١٢ واستمرار مسلسل حصد البطولة الأفريقية سنوات متتالية، أما الترجى التونسى سيقاتل فى ملاعب تونس ومصر حتى يستعيد الانجازات الأفريقية التى غابت عنه لفترات طويلة.

حتى يتخطى الأهلى عقبة الترجى التونسى يجب أن تكون الروح القتالية التى ظهر عليها لاعبو الأهلى خلال المباراة الأخيرة فى البطولة الأفريقية موجودة وبقوة طوال ٩٠ دقيقة، مع ضرورة تحقيق التماسك الدفاعى والربط بين وسط الملعب الهجومى والدفاعى مع استغلال أخطاء الخصم من قبل وسام ابو على وبيرس تاو.

فيما يتعلق بالحديث المتكرر من سيلعب النهائى مصطفى شوبير أم محمد الشناوى؟!، أرى أن استمرار مصطفى شوبير فى المباراة النهائية أمر ضرورى وحتمى حتى يعود محمد الشناوى الحارس العملاق إلى المباريات بشكل تدريجى حتى لا يتسبب فى أخطاء نتيجة آثار الإصابة... إلخ.

الزمالك القلعة البيضاء قادر على تحقيق البطولة الكونفدرالية وتسطير انجازات جديدة لإسعاد جماهيرة بعد غياب حصد البطولات الأفريقية، مفتاح الفوز فى المباراة سيكون عبد الله السعيد، أرى أن اللاعب عاد لمستواه المنتظر منه فى الملاعب عقب الانضمام إلى القلعة البيضاء.

يعتمد جوميز على نصف المعلب الذى يمتلك لاعبين متميزين خاصة مركز 10 امثال عبدالله السعيد وناصر ماهر أوباما وأحمد حمدى فلابد أن المدير الفنى يوظف كل لاعب فى المكان المناسب حيث إن فريق الزمالك فريق كبير يستطيع حسم لقاءى الذهاب والاياب لصالحة والفوز بالبطولة.

أطالب المدير الفنى لنادى الزمالك والنادى الأهلى أن يبتعدا عن الفلسفة الزائدة فى الملعب ووضع الخطط الفنية والتكتيكية المناسبة مباراتهما وعدم التأخير فى تغير البدلاء والاستعانة بالاحتياطى المؤثر داخل البساط الأخضر.

فى النهاية عنصر الفوز للشياطين الحمر ومدرسة الفن والهندسة هم الجماهير التى يجب أن تملأ كافة أركان المدرجات وتنادى بأعلى صوت مصر اولا ثم كل ناد ثانيًا.