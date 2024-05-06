الإثنين 06/مايو/2024 - 07:08 م 5/6/2024 7:08:49 PM

نقابة الأطباء بالإسكندرية تنتقل بالإنجازات إلى مستوى راق يليق بالأطباء، فمنذ فوز الدكتور عبدالمنعم فوزى نقيب الأطباء بالإسكندرية ومجلسه المحترم لم تهدأ جدران النقابة وناديهم بسبب الفعاليات المتتالية لصالح الأطباء بعد تحقيق حلمهم بتجديد وتطوير مدخل ومبنى النقابة على يد الدكتور عبدالمنعم فوزى الذى استطاع خلال أشهر بسيطة حفر اسمه ضمن النقباء المشاهير فى عالم الطب، ولأول مرة يقوم نقيب بتكريم النقباء السابقين ومجالس الإدارة بالإسكندرية بعد إعداد جيد وتطوير جديد لمدخل النقابة، وافتتاح مركز لخدمات كبار السن فى الدور الأرضى ومركز للأحوال المدنية، وأيضًا مسجد جديد داخل ممر النادى، بحضور الدكتور أسامة عبدالحى نقيب أطباء مصر والدكتور النقابى المخضرم محمد فريد حمدى الأمين العام لأطباء مصر.

وعقب الافتتاحات الجديدة داخل المقر الرئيسى الذى تحول لفندق خمسة نجوم قام مجلس النقابة بتكريم النقباء والمجالس السابقة مع عرض لتاريخ كل نقيب وإنجازاته على شاشة العرض، وكان أبرزهم الدكتور محمد البنا نقيب الأطباء الأسبق، وعقب الانتهاء من يوم الوفاء والذى نظمه الدكتور محمد حسن مقرر اللجنة الإجتماعية تم تنظيم حفل آخر فى نفس اليوم بعد الظهر تحت عنوان (يوم الطبيب السكندري) لتكريم قامات رواد الطب الحاليين والمتوفيين والذين كانوا مسيرتهم عطرة بحضور النائب الدكتور أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث تم تكريم والده، وحضور الأطباء النواب نيڤين الكاتب وسارة النحاس ورواية مختار من لجنة الصحة بالبرلمان الداعمين لقضايا الطب والأطباء.

وقام الدكتور عبدالمنعم فوزى بتكريم المهندس حودة هيرو الذى قام بتجديد وتطوير مدخل النقابة على سبيل التبرع حبًا فى نقيب الأطباء والمجلس، كما قام النقيب بتكريم المتبرع الذى عالج مشكلة سقف وروف النادى، وكذلك قام النقبب بتكريم عائلة الدكتور المرحوم عمرو مرسى لقيامهم بإنشاء مسجد داخل نادى الشاطئ، ورغم أن المسئول عن تنظيم الفعاليتين هو الدكتور محمد حسن إلا أن جميع مجلس الإدارة حاضرين وقاموا ببذل كل الجهد لنجاح فعالية يوم الوفاء وفعالية الطبيب السكندرى وهم الأطباء مها غانم وأمانى البنا وأحمد صبرى ودعاء جنينة ومحمد أبوجبل وإبراهيم الطحان وأسماء خليفه ومهند مجدى وعمرو عبدالهادى، حقيقة جميعهم ساعدوا الدكتور فوزى فى إخراج الفعاليتين بمستوى راق يليق بالأطباء.

أود القول إن النقابة سبق لها وأن أسهمت كأول نقابة فرعية فى تعديل مشروع قانون المسئولية الطبية، وسبق للمجلس أن قام بزيارة القنصل الفلسطينى تضامنًا مع غزة، وأقاموا عدة أنشطة لعلاج المواطنين بالمجان بمقر النادى مساهمة فى تخفيف الأعباء عن المرضى وغير القادرين، وكذلك تم تنظيم يوم طبى بالتعاون مع المستشفى السعودى الألمانى، وتنظيم فعالية ثقافية وندوة بعنوان «فى بيتنا مراهق» ومعظم الفعاليات تحضرها الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وكان أشهر تكريم هو للدكتورة ميرڤت السيد مدير المركز الأفريقى لتنمية المرأة.

كل التوفيق للدكتور عبدالمنعم فوزى ومجلس الإدارة.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية