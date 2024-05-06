عاجل.. الاحتلال يفجر منزل قائد كتائب القسام المطارد أشرف نافع إزكيهم

أعلنت المقاومة الفلسطينية قبل قليل، أن قوات الاحتلال فجرت منزل قائد كتائب القسام بمخيم طولكرم، المطارد أشرف نافع "إزكيهم".

الجيش الإسرائيلي يهاجم مباني عسكرية لـ"حزب الله"

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه هاجم 15 مبنى عسكريًا في موقع تابع لقوة رضوان في عرب اللويزة جنوب لبنان، ومجمعًا عسكريًا للحزب في بلدة السفري في عمق لبنان، إضافة إلى مبانى عسكرية أخرى في رامية وعيتا الشعب ومروحين، وبنى تحتية في جبل بلاط جنوب لبنان.

وقال موقع "خدشوت بزمان" الإخباري الإسرائيلي "إن إسرائيليين اثنين على الأقل أصيبا بجروح خطيرة جراء هجوم بمسيّرات مفخخة تبناه حزب الله على بلدة المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان، وسط قصف مكثف متبادل بين إسرائيل وحزب الله تجاه مواقع وبلدات عديدة.

وأضاف: أن الهجوم على جنوب "المطلة" استهدف تموضعًا لجنود إسرائيليين، وأسفر عن قتلى وجرحى.

ومن جهته، أعلن حزب الله، في بيان صحفي، قصف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مواقع وبلدات إسرائيلية في جنوب الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى.

جدير بالذكر أن هناك قصفا مُتبادل بين حزب الله وإسرائيل بشكل يومي منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء إجلاء المدنيين من رفح تمهيدا لاجتياحها وسط تحذيرات من كارثة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلى، اليوم الإثنين، بدء عملية إجلاء المدنيين من مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة تمهيدًا لاجتياحها، وذلك تزامنا مع الإعلان عن مقتل جندى رابع، جراء القصف الذى استهدف معبر كرم أبو سالم أمس.

وقالت قناة آى24 نيوز الإسرائيلية إن عملية الإخلاء، التي بدأت فجرًا، تستهدف سكان المناطق الشرقية من مدينة رفح، لنقلهم إلى مناطق أكثر أمانًا في المواصي وخان يونس.

وفي وقت سابق اليوم، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من أن سلطات الاحتلال بدأت فعليا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح، محملا الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة.