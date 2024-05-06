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الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بايدن يطلب من نتنياهو فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات "فورا"

بايدن
بايدن

ذكر موقع أكسيوس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات فورا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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الاحتلال يوزع منشورات على أهالي رفح الشرقية لإخلائها


 

وزع جيش الاحتلال منشورات، دعى خلالها سكان رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

وأعلن متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه : يا أهل غزة، جيش الدفاع يوسّع المنطقة الإنسانية في المواصي وفي الوقت نفسه، ندعو السكان الفلسطينيين من أحياء رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

وقال: إن عملية الإجلاء أمر مركب لكنه ضروري للتأكد من عدم تعرضكم للنيران التي تطلقها حماس، فقط بالأمس شاهدنا دليلاً لوجود حماس في رفح، كونها تطلق القذائف الصاروخية من مكان مجاور لمعبر رفح، وتستغل المناطق القريبة من مراكز الإيواء الإنسانية من أجل إطلاق القذائف باتجاه معبر كيرم شالوم الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية لأجلكم.

تفكيك حماس

ولفت أفيخاي أدرعي، إلى أن جيش الدفاع سيستمر في تحقيق أهداف الحرب منها تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين.

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