الجبلاوي: الرئيس السيسي حافظ على سيناء بالنهضة والتعمير ومحاربة الإرهاب

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن سيناء أرض مصر الغالية التي ارتوت بدماء رجالها الأبطال البواسل، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يحافظ عليها بالنهضة الاقتصادية والتعمير ومحاربة الأرهاب، رافضا أي محاولات أو تلميحات لتهجير الفلسطينين إلى سيناء، قائلا: أرض مصرية وستظل مصرية للمصريين.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم، أن الدولة كانت حريصة لتعمير سيناء والقضاء على الإرهاب في آن واحد، مشيرا إلى أن التعمير والبناء كلف الدولة المليارات في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان لديه حكمة من هذا التعمير.

الجبلاوي يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء

وأفاد عضو لجنة الطاقة والبيئة، أن تعمير سيناء لم ينتهي بل هناك مرحلة أخرى ثانية يتم العمل بها على قدم وساق، مقدما التهنئة للرئيس السيسي للفريق أول محمـد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، و الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، و للقادة والضباط وضباط الصف و العسكريين والجنود بمناسبة الذكري الـ42 لتحرير سيناء.

وأشاد الجبلاوي بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، صباح الخميس: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء ونهج وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه».