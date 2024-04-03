الأربعاء 03 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

محمد الجبلاوي : يوم تاريخي لن ينساه المصريون وخطاب الرئيس اتسم بالمصارحة والمشاركة 

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان العاصمة الإدارية نجحت اليوم في جذب أنظار العالم لها، بعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستوري امام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية في أولى جلساته بالعاصمة، قائلا: يوم تاريخي لن ينساه المصريين .

txt

زراعة النواب: خطاب الرئيس السيسي أمام البرلمان تضمن رسائل لطمأنة المصريين

txt

نص كلمـــة السيسي عقب أداء اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

واضاف الجبلاوي خلال تصريحات له ان النواب كانوا في حالة من الدهشة والفرحة لما شاهدناه اليوم بالعاصمة الإدارية من إنجازات ملموسة علي ارض الواقع بخلاف تصميم مباني معمارية تنافس بها عالميا ، قائلا: العاصمة الإدارية شرف لكل مصري ومصرية فعلينا جميعا ان نفتخر بهذا العمل المتميز في وقت بسيط وفي ظل ظروف اقتصادية يعاني منها العالم اجمع 

وشدد الجبلاوي ان الرئيس السيسي دائمآ ما تتسم خطاباته بالمصارحة والشفاهية والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التى تواجه الدول ويعلن بكل شجاعة الخطوات والإجراءات المتبعة للخروج من الأزمة وهو ما جعله قادر علي ازالة اي تحديات او معوقات من اجل تحقيق نهضة حقيقة شاملة كافة المجالات والقطاعات

واشاد الجبلاوي بكلمة الرئيس امام البرلمان اليوم بشان أولوية حماية وصون أمن مصر القومى، من خلال تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية

مواد متعلقة

فرج عامر: بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وبرشلونة مهتمون بالتعاقد مع إمام عاشور

حسن يوسف «اعتزال بطعم الألم» .. ما علاقة الموت بقراره ؟

«ولاد رزق 3» يسطر المشاهد الأخيرة بعد نجاح الجزأين الأول والثانى

عمرو دياب مطوب على إكس السعودية بعد تألقه فى حفل joy awards

مني واصف ونيللي وكريم والزعيم وإسعاد يونس.. القائمة الكاملة لجوائز joy awards

رئيس "الدستورية": القيادة السياسية حرصت على تعميقِ مبادئ دولة القانون والحفاظ على الهوية المصرية

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

ياسر إدريس: اجتماع مرتقب للجنة الأولمبية لإعداد خطة التطوير الشامل وملف أولمبياد باريس 2024
الجريدة الورقية