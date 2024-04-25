وسط فرحة عارمة محافظ الإسماعيلية يخصص قطعة أرض لإنشاء مجمع خدمات بالقصاصين

وافق اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على تخصيص قطعة أرض مساحتها اثنين ونصف فدان تشتهر باسم (أرض البيت الزجاجى) بقرار تخصيص رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ لخدمة أهالى وأبناء مركز ومدينة القصاصين الجديدة الذين استقبلوا القرار بالفرحة العارمة والزغاريد نظرا لحاجة المنطقة الشديدة للعديد من المصالح الخدمية التى طال انتظارها والجدير بالذكر أن هذه المساحة الفضاء والمقام على جزء منها مبني من الزجاج تعرض للحريق منذ أكثر من ثلاثين عاما حيث ظل الأرض والمبنى مهجورين منذ ذلك التاريخ وأطلق عليها الأهالى اسم (أرض البيت الزجاجى المهجورة) ونظرًا لأنها تتمتع بموقع مميز فى قلب الكتلة السكانية لقرية أم عزام والسلام والدواويس.

تقدم المواطن محمد جبر بدوى من أبناء القرية بطلب تخصيصها لإنشاء عدد من المصالح الحكومية التى تخفف العبء على كاهل المواطنين وكذلك ملاعب رياضية للشباب.

وبالفعل شكل محافظ الإسماعيلية السابق المرحوم اللواء حمدى عثمان لجنة تضم العديد من الجهات المختصة لبحث الطلب ودراسة مدى قانونية الموضوع واستكمل المشوار من بعده اللواء شريف بشارة المحافظ الحالى وبالفعل استجاب بشارة لرغبة المواطنين ووافق على استصدار قراره بتخصيصها بعد أن تأكد أن الأرض بالفعل ملك الدولة وليس لأى أحد أو جهة ولاية عليها.

من جانبه أكد مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين أن الأرض سيتم إدراجها فى مشروعات حياة كريمة لإنشاء العديد من المصالح الحكومية الخدمية والملاعب الرياضية استجابة لرغبة المواطنين.