تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مطاي في المنيا

يستيقظ اهالي مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، برئاسة المهندس حامد فخري ، كل يوم على اعمال جديدة مبهجة ومفرحة تلبي رغبات رجل الشارع بمطاي ، من حيث متابعة الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي ، وتوصيل الغاز الطبيعي ، وتشجير المداخل ، إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق ، داعمين في نفس الوقت كافة أعمال رئيس المركز ، والتي تصب جميعها في الصالح العام للمواطن .

وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية ، والأحياء الداخلية بالمراكز ، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ، بالتعاون مع وحدة الرصف ، و مديرية الطرق ، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية (2024) ، والتشديد على تسريع وتيرة العمل ، والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية ، لضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة ، وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

حيث تفقد المهندس حامد محمد فخري رئيس مركز ومدينه مطاي ، أعمال رصف بعض الشوارع "بحى شمال المدينة، بالإنترلوك ، وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة ضمن الخطة الإستثمارية ، حيث تم بدء أعمال وضع بلاط الإنترلوك بالشوارع المستهدفة في خطة الرصف للعام الحالي ، مع مراعاة الإلتزام بكافة الإشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة ، أثناء أعمال الرصف ، وذلك للقضاء على الشوارع الترابية ، لتسهيل حركة السير والمرور ، بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالى لشوارع المدينة .

وأكد المهندس حامد فخري رئيس المركز ، على المتابعة المستمره لأعمال الرصف بمركز مطاي.، بحضور عبد المنعم اسماعيل مدير اداره التخطيط، ، والمهندس حماده محمد مدير إداره الطرق بمطاي، وان تركيب بلاط الإنترلوك لبعض الشوارع يأتي لعدم إمكانية دخول معدات الرصف لعمل طبقة اسفلتيه ،ليجيىء الإنترلوك بديلا ، بمظهر جمالي ويعمل على تسيير حركة المرور للسيارات والمواطنين .