الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مطاي في المنيا

إعادة تأهيل شوارع
إعادة تأهيل شوارع مطاي

يستيقظ اهالي مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، برئاسة المهندس حامد فخري ، كل يوم على اعمال جديدة مبهجة ومفرحة تلبي رغبات رجل الشارع بمطاي ، من حيث متابعة الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي ، وتوصيل الغاز الطبيعي ، وتشجير المداخل ، إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق ،  داعمين في نفس الوقت كافة أعمال رئيس المركز ، والتي تصب جميعها في الصالح العام للمواطن .

 

وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية ، والأحياء الداخلية بالمراكز ، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ، بالتعاون مع وحدة الرصف ، و مديرية الطرق ، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية (2024) ، والتشديد  على تسريع وتيرة العمل ، والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية ، لضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة ، وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

 

حيث تفقد المهندس حامد محمد فخري رئيس مركز ومدينه مطاي ، أعمال رصف  بعض الشوارع  "بحى شمال المدينة، بالإنترلوك  ، وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة ضمن الخطة الإستثمارية ، حيث تم بدء أعمال وضع بلاط الإنترلوك بالشوارع المستهدفة في خطة الرصف للعام الحالي ، مع مراعاة الإلتزام بكافة الإشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة ، أثناء أعمال الرصف ، وذلك للقضاء على الشوارع الترابية ، لتسهيل حركة السير والمرور ، بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالى لشوارع المدينة .

 

وأكد المهندس حامد فخري رئيس المركز ، على المتابعة المستمره لأعمال الرصف بمركز مطاي.، بحضور عبد المنعم اسماعيل مدير اداره التخطيط، ، والمهندس حماده محمد مدير إداره الطرق بمطاي، وان تركيب بلاط الإنترلوك لبعض الشوارع يأتي لعدم إمكانية دخول معدات الرصف  لعمل طبقة اسفلتيه ،ليجيىء الإنترلوك بديلا  ، بمظهر جمالي ويعمل على تسيير حركة المرور للسيارات والمواطنين .

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