مانشستر سيتي ينتفض.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول وفوز مانشستر يونايتد

قبل ساعات من مباراة مانشستر سيتي وبرايتون.. يشهد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي صراع شرس بسن أكثر من فريق بعد وصولنا للأسابيع الأخيرة في عمر المسابقة، حيث يتصارع مل من مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول.

وخسر فريق ليفربول من نظيره إيفرتون مساء الأربعاء، في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وشهدت الجولة ذاتها فوز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه شيفيلد يونايتد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت في معقل الشياطين الحمر “أولد ترافورد”.



ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 53 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال (77 نقطة).

2- ليفربول 74

3- مانشستر سيتي 73

4- أستون فيلا 66

5- توتنهام 60

6- مانشستر يونايتد 53

7-نيوكاسل يونايتد 50

8- وست هام 48

9- تشيلسي 47

10-بورنموث 45

11- برايتون 44

12- وولفرهامبتون 43

13- فولهام 42

14- كريستال بالاس39

15- برينتفورد 35

16- إيفرتون 33

17- نوتنجهام فورست 26

18- لوتون تاون 23

19- بيرنلي 23

20- شيفيلد يونايتد 20

السيتي في مواجهة برايتون

يخرج نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره برايتون، بملعب فالمر، في لقاء مؤجل من الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى نادي مانشستر سيتي لتقليص الفارق إلى نقطة مع المتصدر آرسنال، والذي حقق انتصارا كبيرا على تشيلسي بخماسية نظيفة في لقاء مؤجل من الجولة ذاتها.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 بفارق 4 نقاط عن آرسنال، ونقطة واحدة عن ليفربول والذي سقط أمس أمام إيفرتون بثنائية.

بينما يأتي برايتون في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والجميع ينتظر ماذا سيفعل في مباراته الليلة أمام السيتي، خاصة أن أي تعثر لأبناء بيب جوارديولا ستمنح الفرصة لكتيبة آرسنال، لمواصلة حلم التتويج باللقب الغائب.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم

وتلتقون مع مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وتشاهدون مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون الليلة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق أحمد البلوشي.

أرقام مواجهات مانشستر سيتي وبرايتون

ويتفوق مانشستر سيتي على برايتون فى تاريخ مواجهات الفريقين، إذ حقق السيتي الفوز في 29 مباراة، مقابل 5 فوز لبرايتون وحسم التعادل 5 مباريات.

