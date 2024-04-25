نسرين طافش ترجع بالزمن وتطل بفستان هند رستم (صور)

اعتادت النجمة نسرين طافش على مواكبة الموضة لتألق بأحدث صيحات الموضة لتصبح مثال تقتدي به صاحبات الظل الخفيف والمحب دائما لكل ما هو جديد ومختلف خارج التوقعات.

وتملك نسرين طافش قوام رشيق ووزن مثالي جعلها تتألق بأحدث صحيات الموضة على خطى نجمات الزمن الجميل، وهذا ما فعلته في أحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، ينتمي لقصة الكب، زين بفيونكة كبيرة من الأمام وصمم من قماش اللاميه اللامع؛ لتشبه كثيرا إطلالة النجمة الراحلة هند رستم في احد افلامها.

دائما ما تحب نسرين طافش ان تظهر جمالها باسلوب هادي ولافت في آن لذا تفضل ترد خصلات شعرها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

نسرين طافش

نسرين طافش (15 فبراير 1982 -)؛ ممثلة ومغنية جزائرية من أصول فلسطينية، ولدت ونشأت في سوريا، تحسب على الوسط الفني في سوريا. حصلت على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

وُلدت نسرين في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها. انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008.

شاركت في عام 2002 في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، ودورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

دخولها لمجال الغناء

في عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و«123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018.

والدها هو الشاعر يوسف طافش، كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح. في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013، لدى نسرين 7 شقيقات وهي الثامنة بينهن والصغرى بينهم كما أعلنت سابقاً بصورة لها من الطفولة.

في عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري «شريف شرقاوي» وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا.