أبرز المشروبات الطبيعية لتنظيف الرئتين من السموم

تلعب الرئتان دورًا حاسمًا في جسم الإنسان، إذ تقومان بتزويده بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون، وبما أنهما يعملان بشكل مستمر، فمن المهم الحفاظ عليهما من خلال العمل على تطهيرهما بشكل منتظم ودائم.

تلعب الرئتان دورًا حاسمًا في جسم الإنسان، إذ تقومان بتزويده بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون، وبما أنهما يعملان بشكل مستمر، فمن المهم الحفاظ عليهما من خلال العمل على تطهيرهما بشكل منتظم ودائم بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع WIO News، يمكن تناول أحد المشروبات الخمسة التالية بشكل منتظم لطرد السموم من الرئتين:

1. ماء دافئ بالليمون

يتم عصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ وتناول المشروب في الصباح على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج.

2. ماء الثوم

يحتوي الثوم على مركبات لها خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تفيد الجهاز التنفسي. ويمكن تناول ماء الثوم بعد نقعه لعدة ساعات لتطهير الجهاز التنفسي.

فوائد تناول الثوم

فوائد الثوم واستخداماته الطبية

تساهم المركبات الفعالة الموجود في فصوص الثوم بجعلها تمتلك العديد من الخصائص العلاجية، بما فيها: [1،5]

الخصائص المضادة للأكسدة.

الخصائص المضادة للالتهابات.

الخصائص المضادة للميكروبات.

خصائص مضادة للسرطان.

خصائص خافضة لضغط الدم.

ولهذا يمكن أن تتضمن استخدامات الثوم الطبية ما يلي: [1-3]

حماية القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

التقليل من مستويات الكوليسترول في الدم.

علاج ارتفاع ضغط الدم.

التقليل من التهابات الجسم، بما فيها التهاب المفاصل.

محاربة مختلف أنواع الأمراض المعدية، بما فيها نزلات البرد والزكام.

دعم صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

الوقاية من مختلف أنواع السرطان، بما فيها سرطان الرئة، وسرطان البروستاتا، وسرطان الدماغ.

الحفاظ على صحة الكبد.

تحسين صحة العظام والوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.

3. عصير الشمندر أو البنجر

تناول عصير الشمندر الغني بمضادات الأكسدة يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الرئة وتقليل الالتهاب

. يحوي على البوتاسيوم وبالتالي له دور في السيطرة على ضغط الدم.والمحافظة على اتزان السوائل في الجسم.. مفيد جدا للبشرة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات التي تعمل كمضادات اكسدة وبالتالي مكافحة التجاعيد والحماية من اشعة UV.. ايضا له دور في مكافحة السرطانات وتعزيز مناعة الجسم ...

4. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة وفيرة من الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة معروفة بتأثيرها المحتمل المضاد للالتهابات على أنسجة الرئة.

5. حليب الكركم

يحتوي الكركم على مركب الكركمين، الذي يشتهر بخصائصه المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في تخفيف التهاب الرئة.

كما ترتكز فوائد الكركم

يفيد في معالجة الكدمات والورم.

الكركم هو مطهر طبيعي ومضاد للبكتيريا، ومفيد في تطهير الإصابات والحروق.

قد يمنع الكركم الإصابة بالميلانوما، ويتسبب بقتل خلايا سرطان الجلد، ويقلل من خطر سرطان الدم في مرحلة الطفولة.

يمنع الكركم تطور مرض الزهايمر عن طريق إزالة تراكم مادة الأميلويد في الدماغ.