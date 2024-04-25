فوائد مذهلة تجعلك تتناول الكوسا باستمرار

تتميز ثمار الكوسة أو القرع، التي يتم تناولها كخضروات في الوجبات الرئيسية ويقدم بعض أنواعها كفاكهة، بأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف والفيتامينات والأملاح.

وبحسب ما نشره موقع Health Shots، تعد الكوسا أحد الخيارات الرائع لمن يتطلعون للحفاظ على أوزانهم أو يسعون للتخلص من بضعة كيلو غرامات زائدة، بالإضافة إلى فوائدها الصحية التالية:

منخفضة في السعرات الحرارية

تعتبر الكوسة خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في إنقاص وزن الجسم، لأنها من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية. كما يساعد محتواها المائي العالي على الحفاظ على رطوبة الجسم والشعور بالشبع.

نسبة عالية من الألياف

تعد الكوسة مصدرًا كبيرًا للألياف الغذائية، مما يعزز انتظام الأمعاء وحركاتها وبالتالي يساعد على منع الإمساك. تساعد الألياف أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم ويمكن أن تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

خصائص مضادة للأكسدة

تحتوي الكوسة على مضادات الأكسدة، بما يشمل فيتامين C والبيتا كاروتين، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

مفيدة لصحة القلب

يفيد البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجود في الكوسة صحة القلب، إذ يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، بينما يدعم المغنيسيوم إيقاع القلب الطبيعي ووظيفة العضلات.

مهمة لصحة العين

لأن الكوسة غنية بفيتامين A واللوتين، وهما ضروريان للحفاظ على صحة العين. يمكن أن تقلل هذه المركبات من خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

كما ان هناك فوائد عديدة لتناول الكوسة يوميا

دعم صحة العظام، وذلك لاحتوائه على فيتامين K، والمغنيسيوم، والبيتا كاروتين، والمركبات المضادة للأكسدة. دعم صحة الجهاز المناعي، وذلك لاحتواء الكوسة على نسبة جيدة من فيتامين C. الحفاظ على صحة الغدة الدرقية وبقاء مستويات هرموناتها ضمن الحدود الطبيعية، وذلك لاحتواء الكوسا على المنغنيز.

ويوجد فوائد اخرى لتناول الكوسة المسلوقة إلا وهي:-

تقليل خطر الإصابة بالإمساك. زيادة الشعور بالشبع وتخفيف الوزن. الحفاظ على صحة العيون وتقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين. الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن حدودها الطبيعية وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

دعم صحة مرضى السكري. تعزيز صحة الرجال من خلال مقاومة حالة تضخم البروستاتا الحميد وتبعاتها الصحية. خفض الوزن الزائد، فالكوسا قليلة السعرات كما قد يساعد تناولها على تقليل الشهية. تعزيز صحة الجهاز الدوراني في الجسم من خلال خفض فرص الإصابة بالتصلب العصيدي، وخفض منسوب الكوليسترول السيء.