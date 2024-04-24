الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.42%، عند مستوى 2433.89 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 2.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2537 صفقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على انخفاض

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 2,013.12 بانخفاض قدره 3.92 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 762.17 بانخفاض قدره 4.15 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية لهذا اليوم مليونًا و716 ألفًا و324 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 686 ألفًا و846 دينارًا ، تم تنفيذها من خلال 82 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر أسواق الأسهم السعودية الرئيسة خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، منخفضاً بنحو 128.72 نقطة ليقفل عند مستوى 12355.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 380 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 580 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 187 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية : تكافل الراجحي، والصقر للتأمين، والمطاحن الأولى، باتك، والأبحاث والإعلام، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والوطنية للتعليم، والتعمير، والبحر الأحمر، وأيان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.14% و 9.87% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية : شمس، وباتك، وأنعام القابضة، والصناعات الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والراجحي، وأرامكو السعودية، والمتطورة، وتكافل الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض ليصل الى نحو 365.84 نقطة ليقفل عند مستوى 26326.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.9 مليون سهم تقاسمتها 2833 صفقة.