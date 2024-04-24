تخفيف بيع المؤسسات المحلية يقلص خسائر البورصة إلى 50 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

قلصت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء من خسائرها الحادة التي تكبدتها في الجلسات السابقة بصورة جماعية، مدعومة بالتخفيف البيعي من جانت المؤسسات الحكومية.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم 50 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.768.8 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 3.2% ليصل إلى مستوي 25917 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى5997 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 8510 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 7.2 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 3.7 مليار جنيه.