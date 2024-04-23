مبيعات محلية وعربية.. تكبد البورصة 85.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

عصفت مبيعات المؤسسات المحلية والعربية بمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بصورة جماعية.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم 85.7 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.818.8 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 4.8% ليصل إلى مستوي 26777 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 5% ليغلق عند مستوى6213 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 8817 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 25 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 3.6 مليار جنيه.