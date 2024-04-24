جامعة النيل تهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء‎‎

هنأت جامعة النيل الأهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل.

وتقدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، بالتهنئة والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وملحمة استرداد الأرض.

ووجه رئيس جامعة النيل تهنئة خالصة من القلب إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكافة قيادات ورجال القوات المسلحة، وضباط الصف والجنود، وإلى شهداء مصر البواسل ممن ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي، وإلى الشعب المصري العظيم صاحب الإرادة القوية في البناء والتعمير.

رئيس جامعة النيل: تحرير سيناء يعود بأذهاننا إلى العبور العظيم

وقال رئيس جامعة النيل، أن تحرير سيناء يعود بأذهاننا إلى العبور العظيم وبدء خطط التنمية على أرض مصر المحروسة وأن كل مواطن على أرض مصر شريك في عملية البناء من أجل رفعة بلدنا الغالية.

وأكد رئيس جامعة النيل التزام الجامعة، كشريك أساسي في تنمية الوطن، على تطبيق كافة المعايير العالمية في التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال بما يستكمل مسيرة النجاح المتوجة باستعادة الأرض، لتنمية المجتمع العلمي في مصر وتحقيق الفائدة العظمى للاقتصاد المصري بما تقدمه الجامعة من نجاحات في الشراكة مع مؤسسات الدولة والصناعة الوطنية.

وأشاد رئيس جامعة النيل، بكل خطط التنمية التي تشهدها أرض الفيروز واهتمام القيادة السياسية بها ووضعها على رأس أولويات خطط التطوير حيث شملت التنمية في سيناء جميع مناحي الحياة، بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في محاربة كافة أشكال الإرهاب على أرضها وبدء عصر البناء والاستقرار.

وتحتفل مصر بعيد تحرير سيناء في يوم 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

وتم في هذا اليوم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.

وتحررت سيناء من الاحتلال الإسرائيلى في عام 1982، واكتمل التحرير عندما رفع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك علم مصر على طابا آخر بقعة تم تحريرها من الأرض المصرية في عام 1989.

