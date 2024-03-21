صالون جامعة النيل يستضيف وزير التجارة والصناعة

يستضيف صالون جامعة النيل المنبثق عن الجامعة المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، يوم السبت القادم الموافق 23 مارس الجاري.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور جامعة النيل وتحقيقاً لرسالتها المجتمعية في تناول كافة الملفات التي تهم مؤسسات الدولة المصرية، في إطار سلسلة الندوات التي تتناول القضايا الحيوية للمجتمع المصري.

دور صالون جامعة النيل

وأكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، الدور المحوري الذي يقوم به "صالون النيل" في تقديم رؤية مؤسسية وأكاديمية للدولة المصرية إيمانا من الجامعة بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مؤسسات صُنع القرار في مصر بالتوصيات التي تسفر عنها النقاشات داخل الصالون، علمً أن إدارة الجامعة وضعت خطة تتناول الموضوعات داخل "صالون النيل" بما يتناسب مع التحديات الواقعة ومهارة الجامعة البحثية والابتكارية على التعاطي مع تلك التحديات.

وتعزم إدارة جامعة النيل على استضافة الكيانات الاقتصادية والصناعية الكبيرة و رجال المال والأعمال والمراكز البحثية والمجتمعية، والاستماع إلى عدد من الوزراء فيما يخص الملفات التي تهم المواطن المصري.

وأعرب رئيس جامعة النيل عن سعادته بأن يكون ضيف الصالون في نسخته الثالثة المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، في لقاء يدور حول اهم ملفات الصناعة وآليات ربطها بالتعليم والحديث عن تنمية وتطوير القطاع الصناعي وخصوصاً النموذج الذي تقدمه جامعة النيل ونجحت فيه في ربط المراكز البحثية بالصناعة المحلية مما دعم الاقتصاد المصري من خلال تكنولوجيات تم توطينها في زيادة القدرة التصديرية للشركات المصرية والاستغناء عن العديد من المكونات الصناعية المستوردة.

كما يتطرق حديث وزير التجارة والصناعة، مع عمداء الكليات وطلاب الجامعة ورؤساء المراكز البحثية، إلى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري والمؤشرات الإيجابية في هذا الشأن، وأهم ملامح الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وخريطة دعم الصناعة المحلية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة.

جدير بالذكر أن صالون "النيل" استضاف في نسخته الاولى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، متحدثا عن "مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024"، وفي النسخة الثانية الدكتور عادل اللبان، نائب رئيس مجلس الإدارة البنك الأهلي المتحد، في لقاء بعنوان "خارج الصندوق اقتصاديا: رؤية بديلة"، كما أن قضايا الاقتصاد والصناعة والاستثمار تحظى بنصيب كبير من مناقشات صالون " النيل " الذي يتناول مختلف القضايا التي تشغل عقل وبال المجتمع المصري، ومن ثم طرحها للنقاش وتقديم الرؤى والحلول لها.

يذكر أيضاً أن المهندس أحمد سمير صالح، من مواليد محافظة الجيزة، تولى منصب وزير التجارة والصناعة خلفًا للدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة السابقة، وكان قبل توليه هذه المسؤولية رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، حيث كان عضوًا في مجلس النواب عن دائرة أول وثان أكتوبر-الشيخ زايد والواحات البحرية، عن حزب مستقبل وطن.



