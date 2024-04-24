النائب طارق عبد العزيز يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء

تقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وللفريق أول محمـد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وللقادة والضباط وضباط الصف والعسكريين والجنود بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، مؤكداً بأن هذه الذكرى نستلهم منها كل معاني الإصرار والتضحية والتحدي من أجل تراب هذا الوطن الغالي.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن تلك الذكرى ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري كملحمة بطولية عسكرية ودبلوماسية لاسترداد التراب الوطني وإعلاء الكرامة والسيادة الوطنية التي لا تقهر.

ذكري تحرير سيناء

ولفت عبد العزيز أن ذكري تحرير سيناء تأتي هذا العام في ظل تحديات كبيرة تواجه الوطن، وتحتم علينا الاصطفاف الوطني، موضحا بأن تحرير سيناء زرعت بداخل المصريين عزيمة صلبه لمواجهه التحديات، تتجدد كل عام نؤمن من خلالها بأن أرض الفيروز والتي روت رمالها بدماء الشهداء ستظل تزهر بشجرة التنمية والاستقرار والامل ، لتظلل سماء الوطن بالعزيمة والإصرار والتحدي.

وتابع طارق عبد العزيز بأن الرئيس السيسي قدم إلى سيناء ما لم يقدمه أحد من تنمية حقيقية، باتت من خلالها أرض الفيروز عصية على كل معتدي، وجيش قوى جسور يحمي الأرض والعرض ، وإرادة حقيقية غيرت الواقع إلى مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.