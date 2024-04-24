كنيسة مارمرقس بـ6 أكتوبر تستضيف خدمة "درب الصليب من أجلي"

تستضيف كنيسة العذراء ومارمرقس التابعة للأقباط الأرثوذكس في منطقة ٦ أكتوبر، الجمعة المقبلة، أنشطة أسرة الأنبا موسى الاسود الجامعيين بدءاً من الساعة السادسة والنصف مساءً في إطار خدمة "درب الصليب من أجلي".

ومن المقرر أن يقدم "كورال ذبيحة تسبيح" بالتعاون مع "فريق الراوى" بعد العروض والألحان على مسرح أسرة الأنبا موسى الأسود للجامعيين.

يتزامن هذا اللقاء مع جمعة ختام الصوم وبدء اسبوع الآلام ويأتي برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وشريكة في الخدمة الرسولية الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم.



مناسبات منتظره في الكنائس



ينتظر الأقباط احتفالية عيد القيامة المجيد، بعد أيام، والتي تعيد ذكرى قيامة السيد المسيح من بين الأموات بعدما تعرض لشتى أنواع العذاء وصُلب وتحمل آلام الأرض من أجل خلاص الأمة من الاستبداد والظلام التي كان يتفشى بين العالم بفعل الإمبراطورات الظالمة آنذاك، وتبدأ الكنائس الأرثوذكسية 5 مايو المقبل بينما تستهل الفعاليات مساء اليوم السابق للتاريخ المذكور بالتزامن مع احتفالية الطائفة الإنجيلية.

ثراء تاريخي في الكنيسة القبطية



تنعم الكنيسة بثراء تاريخي عريق شهده الأقباط على مدار عقود، ومر عليها أسماء خالدة في أذهانهم تحرص على اقامة الاحتفالات لتعيد احياء هذه ذكراهم السنويه لتمجيد سيرهم فقد احتفالات في منصتف ايام الصوم بمناسبة عيد البشارة التي تعيد ذكرى بشرى مولد المسيح حين ظهر الملاك غبريال إلى السيدة العذراء ليخبرها بحملها وأن ف أحشائها مخلص الأمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الفترة المقدسة التي تعرف بـ الصوم الكبير الذي بدأ مارس الماضي واستمرت لمدة ٥٥ يوما.



وكانت هذه الفعاليات التالية لفترة روحية آخرى وهى مدة “صوم يونان” وصولًا لـ“فصح يونان” الذي اقيم بالكنائس في مختلف الإيبارشيات، والتي تلت بعد مدة قصيرة من الزمن احتفال عيد الغطاس التي أقيم السبت الموافق ١١ طوبة، وكانت العيد الأول في العام القبطي بعد عيد الميلاد المجيد.