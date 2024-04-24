الكنيسة القبطية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد تحرير سيناء

هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء الـ٤٢.

وأصدرت الكنيسة القبطية اليوم الاربعاء، بيانا لتقديم التهنئة للشعب المصري بهذه المناسبة في عامها الـ٤٢ والتي تحمل الكثير من الخصوصية الوطنية.

وجاءت كلمات البيان:" إننا وإذ نحتفل بهذه الذكرى الغالية لاسترداد أرض سيناء الحبيبة، نتذكر ما دُفِعَ في سبيله من دماء الشهداء والجهود الدبلوماسية".

وأضاف:" ما زلنا نرى اليوم جهود الدولة المصرية للحفاظ على كل أرضنا وصونها بالتنمية الشاملة بعد ما قُدِّم لحمايتها ومواجهة كافة التحديات التي تواجهها".

واختتمت هذه التهنئة بتقديم الصلوات والدعوات من أجل مصر:" نصلي أن يحفظ الله بلدنا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار".