چيهان سعد تحصد جائزة أفضل سباحة ببطولة الكأس

حصلت “چيهان سعد” لاعبة النادى الإسماعيلي على كأس “أفضل سباحة” ببطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف 2024 والتى أقيمت بإستاد القاهرة – مرحلة 19 سنة بنات.

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عبرت بطلة النادي الإسماعيلي عن بالغ سعادتها بهذا اللقب، مشيرة إلى أن هذا جاء بعد مجهود كبير في التدريبات على مدار الأشهر الماضية.

وواصلت چيهان سعد تصريحاتها بأن لديها طموحات كبيرة من أجل رفع اسم ناديها عاليا في كل المنافسات المحلية والقارية.

وأتمت تصريحاتها بإهداء تلك الجائرة لكل المدربين الذين اشرفوا على تدريباتها ومنحوها الثقة من أجل تحقيق هذا الكأس.