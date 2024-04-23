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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

چيهان سعد تحصد جائزة أفضل سباحة ببطولة الكأس

جيهان سعد
جيهان سعد

حصلت “چيهان سعد” لاعبة النادى الإسماعيلي على كأس “أفضل سباحة” ببطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف 2024 والتى أقيمت بإستاد القاهرة – مرحلة 19 سنة بنات.

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عبرت بطلة النادي الإسماعيلي عن بالغ سعادتها بهذا اللقب، مشيرة إلى أن هذا جاء بعد مجهود كبير في التدريبات على مدار الأشهر الماضية.

وواصلت چيهان سعد تصريحاتها بأن لديها طموحات كبيرة من أجل رفع اسم ناديها عاليا في كل المنافسات المحلية والقارية.

وأتمت تصريحاتها بإهداء تلك الجائرة لكل المدربين الذين اشرفوا على تدريباتها ومنحوها الثقة من أجل تحقيق هذا الكأس.

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