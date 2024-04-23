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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يواجه القناة وديا الخميس المقبل

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي، الخميس المقبل، نظيره القناة وديا، على ملعب الأخير.

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إيهاب جلال يصحح أخطاء لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

تأتي مواجهة الفريق للقناة استعدادا لملاقاة الأهلي، المقرر لها 1 مايو المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، بعد التعادل مع الاتحاد السكندري، بهدف، في المباراة التي جمعتهما، أمس، الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن إيهاب جلال، لتجهيز اللاعبين بالشكل المثالي واستغلال الحالة الفنية والبدنية الرائعة التي ظهروا عليها خلال مباراة الاتحاد، من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

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