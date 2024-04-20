السبت 20 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسي تتسلم درع محافظة أسوان تكريمًا لجهودها في تمكين المرأة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بنطاق المحافظة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

 

حضر اللقاء كل من المهندس عمرو سليمان عضو المجلس. الدكتورة هدى مصطفي مقررة فرع المجلس باسوان، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر،  كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر،  إلينا بانوفا المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، الدكتورة سمر الأهدل رئيس فريق التعاون مع الاتحاد الأوروبى والنمسا بوزارة التعاون الدولى، والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير لخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي. 

 

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 وجهت الدكتور مايا  الشكر للسيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  ،على حفاوة الاستقبال وعلى دوره المستمر في دعم ورعاية المرأة وحرصه على تمكينها اقتصاديًا والمساندة الكبيرة للمجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قوة المجلس القومي للمرأة  تأتي من الدعم السياسي له من الدولة المصرية.
 

فيما أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الكبير للمجلس القومي للمرأة في الوصول إلي سيدات أسوان من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات مشيدًا بجهود فرع المجلس بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفي التي قاموا بها والانشطة والدورات التدريبية التى نفذها لأكثر من ١١٨ قرية من قري محافظات حياة كريمة.

 

و أكد محافظ أسوان أن جزء كبير وراء تحقيق نجاحات بالمحافظة هو وجود القيادات النسائية في فريقه، مشيرا ان  نائب المحافظ سيدة والسكرتير العام سيدة أيضًا.

 

وفى نهاية اللقاء أهدى السيد اللواء أشرف عطية، الدكتورة مايا مرسي درع المحافظة تكريما لجهودها فى تمكين المرأة.

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