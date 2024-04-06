مايا مرسي تستقبل سفيرة أمريكا للتعرف على جهود مصر في  تمكين المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة ولبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا الصدد .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن النجاح الهائل الذي تحقق في ملف تمكين المرأة في مصر خلال السنوات الماضية يرجع إلى الدعم والمساندة القوية والمباشرة من الإرادة السياسية لهذا الملف .

واستعرضت الدكتورة مايا هيكل المجلس وتشكيله وآليات عملة واختصاصاته ، وقانون تنظيم عمله، مشيرة إلى المشروع القومى للتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، للارتقاء بجودة حياة المواطن، والذي يتم من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه، وترتكز أهدافه في خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات ، لافته إلى جهود المجلس القومي للمرأة في ضوء المشروع القومى للتنمية الأسرة المصرية في دعم تمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً من خلال العديد من البرامج والمبادرات مثل برنامج الشمول المالي للمرأة ومجموعات الادخار والاقراض الرقمي للسيدات في القري بمختلف المحافظات، وبرنامج التثقيف المالي ، وريادة الاعمال ، والارشاد الاسري والتنشئة المتوازنة .

وأوضحت الدكتورة مايا ايضاً دور مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس والذي يعمل على تدريب السيدات في القرى والمراكز في مختلف محافظات الجمهورية على المنتجات الحرفية ، مشيرة إلى أن المجلس لديه مايقرب من 50 مشغل ووحدة إنتاجية في المحافظات، كما يعمل المجلس أيضاً على تسويق منتجات السيدات من خلال مساعدتهن على المشاركة في المعارض التى يتم تنظيمها، كما يعمل المجلس على تدريب العديد من الوافدات إلى مصر من مختلف دول الجوار من خلال مشاغل المجلس لمساعدتهن على تعلم حرفة لإنشاء مشروع صغير أو متناهي الصغير يدرعليهن دخلاً يحسن من مستوى معيشتهن هن وأسرهن .

وأضافت الدكتورة مايا أنه تم أيضًا الانتهاء من نموذج تجريبى لإبتكار أول علامة تجارية جماعية للسيدات "التلّى شندويل" بمحافظة سوهاج بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وندرس حماية الملكية الفكرية لحرف تراثية فى سيناء وسيوة.

على جانب آخر، أشارت الدكتورة مايا إلى جهود مصر في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ، والتي يأتى من بينها جهود مصر للقضاء على ختان الإناث من خلال تغليظ عقوبة ختان الإناث وعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد لموجهة هذه الجريمة ...، كذلك مواجهة العنف السيبراني .. والعنف الناتج عن استخدام وسائل التكنولوجيا والذان يمثلان جريمة عالمية تواجهها النساء ليس في مصر فقط بل في جميع انحاء العالم والذي يعوق مشاركة المرأة في الحياة العامة ووصلها الي المواقع القياديه .

وأشارت الدكتورة مايا الي برنامج " نورة " والذي يأتي ضمن " الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، مشيرة إلى أن برنامج نورة يقوم حالياً بتدريب ثمانية آلاف "نورة".. في ثماني عشرة قرية بمحافظتي سوهاج وأسيوط، وتم تخريج خلال الشهر الماضي ما يزيد على ١٠٠٠ "نورة" أكملن رحلة الــــ٤٠ أسبوعا ، ونحلم بأن نصل إلى أول مليون "نورة" في كل محافظات مصر، مشيرة أننا نعمل على دمج اهالى الفتيات أيضاً ضمن البرنامج لتغيير الفكر .

انشاء متحف المرأة المصرية

ولفتت إلى تكليف رئيس الجمهورية للحكومة والمجلس القومي للمرأة خلال كلمته في احتفالية " المرأة المصرية والأم المثالية 2024" إلى انشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة.

من جانبها عبرت السفيرة هيرو مصطفى غارغ عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في دعم قضايا تمكين المرأة ودعم الإرادة السياسية لهذا الملف ، معربه عن سعادتها بالشراكة القوية بين الجانبين والتى بدأت منذ زمن بعيد، مؤكدة على التزام الولايات المتحدة بدعم هذه الجهود وتعزيز التعاون مع مصر في هذا الصدد.



